Garriga acusa al PSC de «destrozar» el Estado del bienestar con «corrupción y fronteras abiertas»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado al Partido Socialista de Cataluña y a los separatistas de haber «destrozado el Estado del bienestar de los catalanes con corrupción, despilfarro político y fronteras abiertas».

Durante su intervención, Garriga ha denunciado que el ejecutivo de Salvador Illa ha destruido el bienestar de los catalanes para mantener «el de los extranjeros ilegales que vienen a Cataluña a delinquir», en lo que considera una inversión de prioridades que perjudica a los ciudadanos de la región.

El líder de Vox en Cataluña no ha escatimado críticas contra las palabras del presidente autonómico, a quien ha acusado de insultar «a todos aquellos catalanes que se sienten abandonados y traicionados». Garriga ha puesto el foco en los trabajadores que «llevan décadas» contribuyendo al sistema y que ahora ven «cómo el que acaba de llegar les pasa por delante en la cola de una lista de espera sanitaria o en la de dependencia».

Una de las acusaciones más contundentes ha llegado al recordar las propias palabras de Illa en 2021, cuando el ahora presidente cifró en mil millones de euros la cantidad que debía recortarse de las políticas separatistas para destinarla a prioridades sociales. Sin embargo, el secretario general de Vox ha constatado que, una vez en el poder, la realidad es bien distinta.

Según los datos aportados por Garriga, el gobierno de Illa ha destinado 19 millones de euros a los sueldos de los directivos de entidades, 360 millones a TV3 y Catalunya Ràdio, 60 millones de euros en subvenciones a medios de comunicación y 25 millones de euros en cooperación internacional. Un despilfarro que, a juicio de Vox, contrasta con las carencias que sufren los catalanes en servicios esenciales.

Garriga también ha arremetido contra lo que considera «un sistema pernicioso» creado por el gobierno catalán en materia de inmigración. «Mientras llaman a la inmigración ilegal, los colocan bien lejos de sus urbanizaciones, permiten empadronamientos ilegales para que luego, vía arraigo, se legalicen, traigan a sus familias y a sus amigos», ha denunciado el dirigente político.

Para finalizar su intervención, el secretario general de Vox ha sido tajante en sus propuestas: «Hay que frenar la invasión de la inmigración ilegal, hay que expulsar a los que entren de manera ilegal, echar a todos aquellos que de manera legal hayan hecho del delito su forma de vida y vivan del esfuerzo de los catalanes».

Garriga ha añadido que también deben ser expulsados «los que vengan a imponer el islamismo» y, especialmente, «políticos como usted que no priorizan a los catalanes», en una directa alusión al presidente Illa que pone de manifiesto la confrontación total entre ambas formaciones en el hemiciclo catalán.