Tartales SL, sociedad patrimonial tenedora de activos inmobiliarios, perteneciente al Family Office de Félix Revuelta, ha firmado con ACHM, la gestora compartida de Marriott con Antonio Catalán, un contrato de arrendamiento en la gestión del Hotel «Las Dunas Grand Luxury Hotel», ubicado en la localidad de Estepona (Málaga), para ser explotado a través de la marca Autograph Collection durante un periodo de 20 años.

El hotel, que será objeto de obras de rehabilitación y acondicionamiento a partir del 1 de octubre, tiene previsto abrir sus puertas de nuevo al público con la nueva marca el próximo 1 de marzo del año 2026.

La adquisición del hotel

El Grupo Kiluva, propietaria de la red de tiendas Naturhouse y presidido por Félix revuelta, adquirió en 2013 el hotel Las Dunas Beach Hotel & Spa ubicado en Estepona (Málaga), en plena Costa del Sol, a través de su empresa Inmobiliaria Tartales, propiedad en la que invirtió entre 35 y 40 millones de euros.

La inversión estimada incluía el importe de la adquisición, la modernización del hotel y la puesta en marcha de los nuevos servicios de salud, para abrir las puertas con este nuevo enfoque en febrero o marzo de 2014.

Para ello, el grupo creó la empresa Healthouse, con sede en Marbella, para iniciar y explotar un nuevo negocio centrado en hoteles de salud. La compañía centró su nueva línea de negocio en el sector de población de alto poder adquisitivo, sobre todo internacional, tanto tradicional como emergente, y se dirigió a mercados como Rusia, China o Emiratos.

El Grupo Kiluva, que aquel momento contaba con 2.000 puntos de venta en 40 países del mundo de su marca Naturhouse, creó cerca de 100 puestos de trabajo entre servicios médicos y dietéticos y la división de hostelería en esta nueva línea de negocio.

Félix Revuelta

Félix Revuelta ha sido fundador marcas líderes como Naturhouse y ha sacado a flote el hotel Las Dunas, emblema de la Costa del Sol. Es un empresario hecho a sí mismo, procedente de una familia humilde, que no tardó en darse cuenta que el triunfo no existe sin trabajo, pero tampoco sin errores.

Por esta razón, a sus 77 años, publicó un libro de memorias que en su título pretende mostrar la filosofía de emprendedor que no oculta que el esfuerzo y el éxito van de la mano: «El fracaso es el principio del éxito» (Ediciones Deusto), que presentó en Málaga en 2024.