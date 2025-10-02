Air Europa Cargo obtiene la certificación CEIV Pharma

Tras completar con éxito el proceso de acreditación, Air Europa Cargo ha obtenido la certificación CEIV Pharma de IATA. Este exigente estándar de calidad distingue a aquellas aerolíneas que cumplen de manera adecuada con los procesos y normativas, tanto nacionales como internacionales, para la gestión de envíos de carga aérea para el sector farmacéutico.

El logro de la certificación CEIV Pharma supone un importante respaldo a los esfuerzos de la unidad de negocio de Air Europa por seguir elevando la excelencia de sus servicios. En el caso específico del envío de productos farmacéuticos, representan una línea de negocio cada vez más relevante, cuya importancia ha crecido en los últimos años a raíz del impacto de la pandemia. Desde entonces, el transporte aéreo ha demostrado su papel clave para la distribución de productos sanitarios. Los envíos de esta categoría requieren de condiciones especiales de conservación y tratamiento que Air Europa Cargo puede abordar con todas las garantías.

Gracias a esta acreditación, Air Europa Cargo se convierte en una de las principales opciones para el transporte de productos farmacéuticos entre Europa y Latinoamérica y Caribe, estableciendo una conexión directa y segura para ello. De hecho, la compañía es la única en ofrecer este servicio desde el continente para países como Paraguay, Honduras o Bolivia, lo que ya está generando una alta demanda a ambos lados del Atlántico.

A lo largo de los últimos años, la compañía no ha dejado de consolidar e incrementar el volumen de carga transportada, superando las 266.100 toneladas desde 2020. En 2024, se alcanzó la cifra de 60.500 toneladas, algo en lo que ha sido clave contar con una flota formada por aeronaves con alta capacidad de almacenamiento en bodega, como son los Boeing 787 Dreamliner para vuelos de largo radio y los Boeing 737 para los destinos de corto y medio radio.

En el caso de los productos sanitarios y para ayudar a las aerolíneas a adaptar sus procedimientos a los requisitos establecidos conforme a las indicaciones de la industria farmacéutica, IATA creó el Centro de Excelencia para Validadores Independientes (CEIV), que es el encargado de llevar a cabo las auditorías que otorgan la certificación CEIV Pharma. Gracias a ello se ha establecido y consolidado una base común de normas y estándares que contribuyen a garantizar el cumplimiento regulatorio, así como a salvaguardar la integridad de los productos farmacéuticos.