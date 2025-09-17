Garriga llama «estafadores» a los díscolos que protagonizaron las últimas crisis de Vox en Baleares

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha referido como «estafadores» a los diputados díscolos de Vox que han acabado saliendo, uno a uno, del grupo parlamentario y del partido, y ha pedido perdón a los votantes. Garriga se refería a Idoia Ribas, Agustín Buades y Xisco Cardona, que han acabado como diputados no adscritos en el Parlamento balear.

En diferentes momentos de lo que llevamos de legislatura protagonizaron duros enfrentamientos con la dirección del partido. Primero salió Cardona. Más adelante, Agustín Buades. Finalmente, lo hizo Idoia Ribas. Hay que recordar que Ribas y Buades formaban parte -con Manuela Cañadas, Sergio Rodríguez y María José Verdú, que pidieron perdón- del grupo de díscolos que intentó echar a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament. Hoy Le Senne lidera el partido en las Islas.

«No vamos a permitir que aquellos que se disfrazaban de Vox pero venían a impulsar las políticas del Partido Popular o de la izquierda tengan cabida en nuestra formación política», ha afirmado.

Garriga también ha garantizado que su partido en Baleares no volverá a sufrir otra crisis. «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no se cuele ni un estafador más (…) Y quiero trasladar todo mi compromiso como secretario general a los ciudadanos de que no vamos a sufrir ni un episodio más así», ha sentenciado.

Por otra parte, el secretario general de Vox se ha mostrado este miércoles dispuesto a votar con Junts una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En declaraciones a los medios en Palma, durante una jornada de trabajo con representantes de la formación en Baleares, Garriga ha invitado a otros partidos, como el PNV, a sumarse.

«Hoy Sánchez es el mayor enemigo de la prosperidad de los españoles, Sánchez es el mayor enemigo del pueblo español y, por tanto, todos los que aspiran a defender los intereses de los españoles, pues hoy tenemos un enemigo común, que es Pedro Sánchez», ha apuntado.

Sin embargo, Garriga ha lamentado que en realidad Vox esté solo. «Junts se sienta a negociar con Pedro Sánchez, el PP se sienta a negociar con Pedro Sánchez, Podemos se sienta a negociar con Pedro Sánchez, el PNV se sienta a negociar con Pedro Sánchez. La única oposición real hoy en día es Vox», ha reiterado.

El dirigente ha recordado que su formación ya ha planteado hasta dos mociones de censura porque creen «de verdad» que hay que hacer una oposición 24 horas al día siete días a la semana, 365 días al año. «Lo que no sirve es criticar a Sánchez y luego pactar la renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o la regularización masiva de migrantes ilegales como sí ha hecho el PP», ha concluido.