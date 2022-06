García Egea no va a la copa de diputados del PP tras archivarse la investigación del hermano de Ayuso

Una ausencia que no pasó inadvertida. El ex secretario general del PP y todavía diputado por Murcia, Teodoro García Egea, no asistió este martes a la copa que organizó el Grupo Popular para despedir el curso político coincidiendo con el final del periodo de sesiones, según confirman a OKDIARIO fuentes parlamentarias.

Precisamente, esta semana arrancó con un desayuno informativo protagonizado por el secretario general de PP de Madrid, Alfonso Serrano, al que presentó el coordinador nacional, Elías Bendodo. Preguntado sobre Pablo Casado y Teodoro García Egea tras el archivar la Fiscalía la investigación de los contratos del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Serrano señaló que «más de uno debería disculparse».

Tales afirmaciones las hizo el número dos de Ayuso en presencia de diputados nacionales del PP, que este martes estuvieron en el cóctel celebrado en la terraza del restaurante Florida Park, ubicado en el barrio madrileño de El Retiro, según precisan las mismas fuentes.

Tales fuentes indican también que no estuvo el presidente del PP y senador, Alberto Núñez Feijóo, y que tampoco hubo ningún discurso por parte de la dirección popular, si bien como máxima responsable hizo acto de presencia la secretaria general del partido y portavoz del Grupo, Cuca Gamarra.

Las fuentes parlamentarias consultadas señalan que fue una velada «distendida», de buen ambiente entre compañeros, pues también estaba invitado el personal que trabaja en el Grupo Popular en el Congreso, asistentes, asesores, etcétera.

Atrás queda ya la tensión que sacudió a la bancada popular en este mismo periodo de sesiones que ahora termina. Fue el pasado febrero -mes de inicio de dicho periodo- cuando el grueso de la dirección del Grupo Popular en el Congreso exigió mediante una carta la «destitución inmediata» del entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, por la crisis que vivía el partido y reclamó la convocatoria de un congreso extraordinario de «manera urgente».

En la misiva, suscrita por distintos portavoces adjuntos, se decía que «con la finalidad de restablecer la normalidad y la pujanza de un proyecto político que ha sido y debe seguir siendo la referencia en España del centro derecha, y garantizando la unidad del Grupo Parlamentario Popular, se solicita que, de manera urgente, y por los cauces previstos en los estatutos de nuestro partido, se convoque un Congreso Extraordinario en el que se elijan las personas que deben dirigir este partido, y por consiguiente, que estarán llamadas también a liderar el cambio necesario que demanda el Gobierno de nuestro país». Un comunicado que ya apuntaba a la salida de Pablo Casado, como ocurrió finalmente en el cónclave de Sevilla, donde Feijóo, ex presidente de la Xunta de Galicia, asumió los mandos del principal partido de la oposición.