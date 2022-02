Francia levanta este miércoles una serie de restricciones contra la pandemia, entre ellas, la mascarilla al aire libre, que deja de ser obligatoria. Ello, pese a que el país lleva semanas registrando cifras récord de contagios. Este martes, por ejemplo, se comunicaron 416.896 contagios frente a los 40.133 de España.

Hay que tener en cuenta que la cifra no revela los datos de un sólo día puesto que el fin de semana los servicios de salud no funcionan plenamente y no tienen tanta capacidad de diagnóstico, por lo que los casos se acumulan. No obstante, en las últimas semanas, los casos medios diarios se han situado en torno a los 300.000. De acuerdo con la agencia sanitaria, la incidencia acumulada se sitúa en los 3.488 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. En España, es de 1.028,75.

El Gobierno francés recuerda en su página web que será necesario seguir llevando la mascarilla en exteriores cuando no se pueda mantener una distancia de un metro con otras personas. No obstante, cabe recordar que en España esta obligación es mucho más rígida, puesto que la única excepción son los «espacios naturales». Es decir, sí hay que llevarla en la vía pública.

Sin informes de expertos

La imposición de la mascarilla al aire libre no cuenta con el aval científico. Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante este martes, con 162 a favor, 153 en contra y 28 abstenciones, la convalidación del real decreto aprobado el pasado diciembre y que recoge esta obligatoriedad.

Sánchez recurrió a una treta parlamentaria para asegurarse el respaldo de sus socios, que no aprobaban la medida, incluyendo en el mismo texto otros asuntos que nada tenían que ver, como la revalorización de las pensiones con el IPC. La norma establece el uso obligatorio de la mascarilla para los mayores de seis años también cuando estén en la calle y en espacios al aire libre, con la única excepción de la práctica de actividades deportivas o los espacios naturales, siempre y cuando se mantenga una distancia de 1,5 metros.

El decreto del Gobierno ha recibido las críticas de los grupos parlamentarios, especialmente por la ausencia de informes científicos que lo avalen, como reveló OKDIARIO. En una respuesta a través del Portal de Transparencia, el Ejecutivo admitía a este periódico que no consultó con expertos la imposición de la mascarilla en el exterior y que sólo contaba con dos informes, que fueron elaborados por el propio Ministerio de Sanidad en meses anteriores y que no contienen una recomendación específica sobre esta obligación.

La mayoría de los países de la Unión Europea ya no imponen la mascarilla obligatoria en el exterior. En Portugal, por ejemplo, se puede pasear por la calle sin el cubrebocas desde hace meses. En Reino Unido tampoco es obligatoria desde la semana pasada y en Alemania sólo es necesaria en el transporte. Dinamarca tampoco la impone desde este martes.

Los propios profesionales han advertido de la clara inutilidad de la medida. La Organización Mundial de la Salud (OMS), de hecho, sólo la aconseja al aire libre si no se puede guardar la distancia mínima, que para este organismo es de un metro. Tampoco los colegios médicos la aprueban. Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) el uso de la mascarilla en exteriores «tiene una efectividad mínima por sí misma».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha trasladado sus críticas a Sánchez. «¿Con qué criterio decide el Gobierno que sigamos manteniendo las mascarillas al aire libre en estos momentos?», se preguntó este martes, en un mensaje colgado en las redes sociales.