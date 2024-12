Fracaso de Sánchez: hasta las comunidades del PSOE rechazan una financiación «singular» para Cataluña

Sin acuerdo. La Conferencia de Presidentes ha concluido cumpliendo las bajas expectativas que se preveían antes de que comenzase. Uno de los asuntos más importante de este cónclave de presidentes autonómicos es el sistema de financiación, tema en el que Pedro Sánchez no ha conseguido ni siquiera el apoyo de líderes regionales del PSOE. Tanto Adrián Barbón, presidente de Asturias, como el castellano-manchego, Emiliano García-Page, han rechazado un sistema singular para Cataluña. Ambos barones socialistas han abogado por que la reforma del modelo se haga desde la «multilateralidad», lo mismo que defienden las autonomías encabezadas por el Partido Popular.

Sánchez ha intentado en esta Conferencia de Presidentes allanar el camino para imponer el cupo catalán que exigieron ERC y Junts para investir presidente a Salvador Illa. El presidente del Gobierno ha anunciado este viernes que condonará parte de la deuda de las comunidades autónomas y ha puesto sobre la mesa la idea de «acordar entre todos» los gobiernos regionales «un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad».

Un anuncio que no ha convencido ni a los presidentes socialistas, que se han mostrado críticos con el establecimiento de un sistema singular para Cataluña. El más tajante ha sido Page, que ha planteado que PP y PSOE sumen fuerzas para que el bipartidismo pueda evitar los «chantajes» que interponen los principales partidos del independentismo catalán.

«Sólo puede negociarse un modelo único y no caben modelos aparte, ni complementarios, ni singulares», ha afirmado el barón socialista, que desde los inicios se ha mostrado muy crítico con estas concesiones a Cataluña. A su juicio, «ninguna región puede hablar con el resto de España como si fuera propietaria de su PIB», y ahora la financiación que se puede pedir ha de ser la que venga a pagar los servicios públicos «de manera sensata».

También cauto se ha mostrado el otro presidente autonómico del PSOE, Adrián Barbón, que ha exigido que la reforma del modelo de financiación se haga desde la «multilateralidad» y garantizando «la prestación de servicios en calidad equivalente» teniendo en cuenta aspectos como el envejecimiento o la dispersión de la población. De esta forma, el presidente asturiano rechaza la singularidad que implica el cupo catalán y se acoge al «compromiso con la solidaridad» que ha defendido Salvador Illa.

Así, el posicionamiento de las comunidades socialistas representadas en esta Conferencia de Presidentes y a las que afectaría un futuro cupo catalán -sin tener en cuenta Navarra que tiene su propio sistema foral y Cataluña por ser parte interesada- no dista mucho del que mantienen los presidentes del Partido Popular.

Uno de los primeros en rechazar el anuncio de Sánchez sobre el sistema de financiación ha sido el presidente gallego, Alfonso Rueda, que ha asegurado no existe la «bilateralidad multilateral» y exigió que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúna de forma inmediata para abordar «entre todos» un modelo de financiación completo.

En esta misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado que Sánchez «ha confirmado con sus palabras, de una manera explícita e implícita, la bilateralidad» para negociar la financiación, lo que «puede suponer un privilegio de unos españoles sobre otros». También ha señalado que los gobiernos autonómicos no han recibido en esta cumbre «la información suficiente» sobre esa propuesta de condonación de deuda, ni «ningún tipo de propuestas» por parte del presidente del Gobierno.

Ayuso, la más contundente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Sánchez de «romper la caja común de todos» y de conceder «privilegios» a quien veranea con él. Ayuso ha insistido en que se debe recoger en un programa y los ciudadanos deben decidir sobre si se rompe «la caja común de todos los españoles» o si «Cataluña va a tener su propia Hacienda».

«Con Sánchez no veraneo, pero si veraneas con el presidente obtienes una serie de privilegios que van troceando (…) Si vamos a llevar a ese Estado a España, que mínimo que consultarlo, porque yo no lo he visto en ningún programa electoral. Si el PSOE quiere convertir a España en otra cosa, ponlo y que se vote, porque hasta la fecha eso es algo que no ha sucedido», ha lanzado.