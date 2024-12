La Conferencia de Presidentes ha evidenciado, entre otras cosas, las discrepancias entre Pedro Sánchez y su barón territorial más crítico, Emiliano García-Page. El presidente del Gobierno ha intentado interrumpir al líder de Castilla-La Mancha al haberse excedido del tiempo estipulado para su intervención, a lo que Page ha respondido con un zasca que ha despertado las risas del resto de presidentes autonómicos.

El conclave de líderes autonómicos que ha tenido lugar en Santander ha comenzado pasadas las 11.00 horas de este viernes, donde los dirigentes han tenido un tiempo tasado de 10 minutos cada uno, aunque muchos de ellos se han excedido en sus intervenciones. Uno de los que se ha pasado del límite de tiempo ha sido Page, que era interrumpido por Sánchez para que concluyese su discurso.

«Ya lo sé presidente, pero si prorrateo los temas por los tres años que lleva esta Conferencia sin convocarse…», ha ironizado el presidente castellano-manchego, tras haber agotado el tiempo de intervención que le correspondía. Una respuesta que ha provocado las risas del resto de presidentes autonómicos, que observaban el rifirrafe entre los dos socialistas.

A su salida de la Conferencia de Presidentes, Page ha asegurado que en su intervención ha repetido a Sánchez lo que ya le transmitió en Moncloa y en el reciente Congreso Federal del PSOE. «La riqueza es nacional, y no sólo porque lo dice la Constitución. Es una riqueza entrelazada, nacional, de manera que sobre esa base he dejado claro que no vamos a aceptar que nadie asegure que la riqueza de su territorio es suya y cede una parte, lo mismo con Cataluña. No es de Cataluña, es del conjunto de España», afirma.

Page y el Rey

El Rey Felipe se ha detenido a hablar con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el saludo a los dirigentes autonómicos que se han reunido en Santander para la Conferencia de Presidentes. El monarca le ha trasladado su intención de volver a visitar las localidades afectadas por la DANA, mientras que Page ha felicitado al jefe del Estado por su reciente viaje a Italia. Una escena que ha discurrido bajo la atenta mirada de Pedro Sánchez, que ha presenciado con semblante serio el cariño del monarca con el barón díscolo del PSOE.

En su saludo a los presidentes autonómicos reunidos en el Palacio de la Magdalena, Felipe VI ha trasladado a Page la intención de regresar a Castilla-La Mancha para visitar las localidades afectadas por el paso de la DANA de finales de octubre, planteando una visita al municipio conquense de Mira tras haber visitado Letur recientemente.

La visita de los Reyes a las zonas arrasadas por la gota fría ha supuesto uno de los mayores encontronazos entre Moncloa y La Zarzuela: la escena vivida en Paiporta, donde Sánchez huyó ante la ira de los vecinos por la gestión de la tragedia, mientras Don Felipe y Doña Letizia permanecían junto a los afectados, marcó un punto álgido en el distanciamiento entre ambas instituciones. Así, Sánchez escuchaba con recelo la intención del Rey Felipe VI de volver a los pueblos afectados por la DANA, en este caso, a las localidades de Castilla-La Mancha.