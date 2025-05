Leire Díez, fontanera del PSOE, ha advertido a su partido después de que la formación socialista le haya abierto un expediente informativo por su participación en reuniones en las que ofrecía beneficios judiciales a investigados a cambio de información para atacar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «Espero que el PSOE me defienda», ha indicado este jueves en El Programa de Ana Rosa.

La militante socialista ha expresado que se siente «tranquila» aunque pueda «parecer curioso». «Estoy aliviada y estoy relajada», ha subrayado Díez. La fontanera y mano derecha del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha transmitido que el expediente le va a permitir «de una vez por todas» que su partido «sepa toda la podredumbre» que ha investigado. «Se lo voy a explicar todo, punto por punto», ha añadido.

«Es un expediente informativo», ha aclarado Leire Díez, que ha limitado este proceso a que, desde el PSOE, «quieren saber qué hay». La militante socialista está «convencida» de que «no va a ir a más» y que no la «van a expulsar». La fontanera de Cerdán ha justificado que «no hay ningún motivo detrás» y que cuando su formación reciba las explicaciones y conozcan todo lo que sabe se «lo van a agradecer». «Y espero que el PSOE me defienda», ha aseverdao.

La militante socialista también ha señalado directamente al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Marlaska tiene culpa in vigilando», ha advertido la militante del PSOE. El juez de profesión perdió a su persona de confianza en la cartera tras la dimisión por motivos personales del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, su mano derecha.

La que también fuera concejala en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) ha incidido en que también tiene «opinión». «Mi opinión es que no me puedo creer que a nadie en el Ministerio de Marlaska le hayan saltado las alarmas sobre esta trama corrupta, que lleva varios años operando». «No entiendo cómo Marlaska ha cometido ese error», ha aseverado la fontanera. Y se ha preguntado si de verdad «no sabía nada» en un fraude «de cientos de millones de euros» y con «guardias civiles hablando con corruptos». «Marlaska tiene culpa in vigilando», ha apostillado la militante socialista.

«Abogados gratis» para investigados

Las informaciones desveladas por OKDIARIO han demostrado que Leire Díez, junto con el empresario Javier Pérez Dolset, ha tejido una red de abogados afines colocados estratégicamente para tratar de controlar las causas judiciales sensibles que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, como es el caso Ábalos o las tramas de hidrocarburos de las operadoras Hafesa, Gaslow y Villafuel. El Ejecutivo de Pedro Sánchez dio las licencias a estas operadoras que les sirvieron para defraudar millones de euros en IVA.

La mano derecha de Cerdán, según ha podido saber este medio, ha pasado meses reuniéndose con empresarios para ofrecer abogados de la confianza del PSOE que logren pactos con la Fiscalía, Abogacía del Estado e incluso indultos del Ejecutivo a cambio de no tirar de la manta contra el partido.

Para conseguirlo, ha contactado con empresarios con problemas judiciales, les solicita información sensible sobre la UCO y, a cambio, les propone reuniones e incluso acuerdos con la Fiscalía que tiene que acusarles en los procesos judiciales.