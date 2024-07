Fernando Clavijo: «El pacto PSOE-ERC rompe los principios de los que dicen ser de izquierdas»

El mismo día que se ha conocido el acuerdo entre el Gobierno y ERC para la concesión de un concierto económico a Cataluña, rompiendo así la solidaridad fiscal que desde hace décadas funciona en nuestro país, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, opina de la decisión adoptada por la formación que dirige Pedro Sánchez en una entrevista concedida a OKDIARIO. Clavijo, líder también de Coalición Canaria, advierte en esta entrevista que los socialistas no van a contar con su apoyo para la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

PREGUNTA.- ¿Qué opinión le merece el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, el Partido Socialista y ERC para el concierto económico y que Cataluña pueda recaudar el 100% de los impuestos? ¿Cree que esto va a tener afectación sobre la vecindad de Canarias?

RESPUESTA.- Sin lugar a dudas. Rompe el equilibrio territorial. Un asunto así no se puede negociar de manera unilateral con una comunidad autónoma. Estamos hablando de la financiación autonómica, de los ingresos de todos los españoles, porque hay empresas de Madrid, de Cataluña o de Galicia que operan en Canarias y que pagan sus impuestos en Madrid, en Galicia, pero operan en Canarias. Con lo cual rompe todos los equilibrios. Nos parece del todo improcedente. Este es un asunto que estoy convencido que en la Conferencia de Presidentes que vamos a tener en septiembre va a ser un asunto tenso. Yo creo que rompe hasta los principios de aquellos que se dicen de izquierdas. Es decir, ahora resulta que los que más impuestos pagan tienen más derechos. Precisamente el Estado de bienestar recauda más de los que más tienen para que aquellos que menos tienen puedan tener los mismos derechos en educación, en sanidad y en servicios sociales. Esto rompe los equilibrios y no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros no solo estamos en contra, sino que desde luego nos parece un despropósito. Lo que hace es generar mucha desconfianza. Estos asuntos no se pueden pactar con una investidura de una comunidad autónoma. Usted pacta un programa electoral y de gobierno en esa comunidad autónoma si usted está pactando una investidura. Para investir a un presidente autonómico vas a romper los equilibrios territoriales de todo el país. No tiene un pase.

P.- Algunos socios del Gobierno del Partido Socialista, como Compromís o la Chunta Aragonesista dentro de Sumar, ya han advertido de que si esto se aprueba y no hay una correspondencia con sus comunidades autónomas, van a dejar de apoyar el Gobierno. Ustedes facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. ¿Sí se acaba probando esto, sí se acaba concediendo esto, y no hay reciprocidad con Canarias, ustedes dejarán de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez?

R.- Nosotros tenemos total libertad. Nosotros pactamos una investidura con una agenda y en esa agenda de Canarias no hay absolutamente nada ni de la amnistía que estamos en contra y votamos en contra de estos acuerdos. Nosotros obviamente vamos a estar absolutamente en contra de este tipo de acuerdos y con nuestro voto no van a contar.