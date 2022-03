Fernando Alejandre (Madrid, 1956) fue durante 1.027 días el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), esto es, el mando operativo más importante de las Fuerzas Armadas de España bajo la dependencia del ministro de Defensa. Ha publicado el libro Rey servido y patria honrada: Una visión de la defensa de España (Editorial Deusto). En esta entrevista con OKDIARIO desgrana sus planteamientos sobre los dos frentes en la escena internacional. Sobre Marruecos, avisa que España está en riesgo de «guerra híbrida», es decir, «fuerzas insurgentes y movimientos insurreccionales, como los CDR catalanes» y sobre Ucrania se muestra «realista» y asegura que «ya ha perdido contra Rusia».

PREGUNTA: ¿Cómo se definiría?

RESPUESTA: Ahora visto de paisano. Pero hasta hace dos años la gente solía verme en desfiles ya que mi último destino fue Jemad. Antes, cuarenta y tantos años de carrera que empezaron en 1974: Academia General Militar, despacho de teniente, teniente de ingenieros, Brigada Paracaidista y un largo periplo por media España y el extranjero. Fui nombrado por Cospedal y en 2020 fui cesado por Robles. Desde entonces estoy en la reserva, en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y escribo.

P: Ha presentado en los últimos días un libro.

R: Lo escribí mucho antes de la guerra. Cesé como Jemad y estuve durante meses recordando mucha información, 46 años dan para mucho. Quería cerrar esa brecha entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, que la sociedad se diera cuenta de que hacen un gran trabajo todos los días, a todas horas. No es ni la visión oficial, ni la extraoficial. Es mi visión tras más de 40 años de servicio: las amenazas que enfrentamos, nuestra posición en la OTAN, etc. Le puse el sobretítulo Rey servido y patria honrada, un canto poético de Lope de Vega. Quería dejar constancia de que ha habido y hay muchos españoles, algunos con y otros sin armas, que han dedicado su tiempo al servicio. Médicos, enfermeros, cajeras o lo que sea. Todos ellos se levantan y hace su trabajo diario con la mejor intención.

P: Ha sido crítico con Margarita Robles, ¿cree que PSOE y Podemos pueden nombrar un ministro de Defensa mejor?

R: No tengo ni idea gracias a Dios. No paso por La Moncloa desde hace mucho tiempo. No voy a decirle nada a Sánchez. No creo que haya sido yo muy crítico con Robles. Las relaciones personales no han sido malas. Hay un momento en que veo que no confía en mí. Eso para alguien con edad ya avanzada era un poco violento y desagradable. Daba un consejo, pero se tomaba el de otra persona, siendo yo el principal asesor suyo y del presidente. Era difícil de aceptar. Sabía perfectamente que no iba a seguir cuando ella dejara de estar en funciones.

P: ¿Qué consejo le da al actual Jemad López Calderón?

R: No le he comentado nada. Si miras las biografías soy mucho más moderno que el almirante López Calderón, que salió de la Escuela Naval dos o tres años antes. Sería absurdo darle consejos. No me atrevería. Ni loco. Lo único, que intente descansar, que es un puesto muy complicado.

P: ¿Quiere seguir los pasos en política del Jemad Julio Rodríguez?

R: En el libro cuento que le conozco muy bien y cuento alguna anécdota. No voy a hablar más porque evidentemente yo no estoy llamado por la política. No me verá jamás ahí. Tuvimos nuestros desencuentros, pero los normales. Dicho eso, evidentemente, no apruebo lo que hizo en absoluto.

P: Sobre Marruecos y el Sáhara, ¿cómo valora la carta del presidente?

R: No está en mis atribuciones valorar cartas. Está el Gobierno, las Cortes, hay un montón de gente que opina. Desde lo militar creo que la carta no cambia nada. Ceuta y Melilla se mantienen como están, un status complicado. Son dos plazas en otro continente con frontera con Marruecos. Pero para mis compañeros en activo no cambia nada. Quizá dentro de años o meses vemos efectivamente una distensión. Tendríamos que replantearnos nuestros despliegues. Pero ahora no.

P: ¿Las Fuerzas Armadas de Marruecos se lo pondrían difícil a España?, ¿habrá guerra híbrida?

R: Las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos se están armando, se preparan y crecen de modo exponencial. La brecha que teníamos con ellos cada vez decrece. Nunca me han parecido un enemigo. Dudo mucho que lancen una acción directa militar. La guerra híbrida ya es harina de otro costal. Hace unos años, fue la Primavera Árabe, parecido, de movimientos insurreccionales, fueron los CDR de Barcelona. Podemos ver entidades similares en otros lugares. Eso es lo que digo en mi libro cuando hablaba de riesgo y amenaza de Marruecos. La única línea de defensa es la disuasión. Para eso tiene que haber credibilidad. Y para eso que el enemigo nos conozca. Tiene que saber quiénes somos. La confianza es necesaria. En España muchas veces vivimos de espaldas a Marruecos. Las Fuerzas Armadas españolas deberían mirar con mucho más ahínco a nuestros vecinos.

El ex JEMAD, Margarita Robles y el Rey Felipe VI durante una visita a Irak.

P: ¿España debería intervenir en Ucrania?

R: No puede. Por muchos motivos. Primero, por su pertenencia a la Alianza Atlántica. Cualquier movimiento unilateral sería entendido como un movimiento de toda la OTAN, que no puede permitirse el lujo de intervenir. Sé que esto es muy duro. Sobre todo para los ucranianos con los que hablo. Si la OTAN interviene, estamos en una guerra mundial. No hablamos de Járkov, sería muchísimo más serio. España debe mantener la cohesión y la coherencia dentro de la OTAN. Ser un buen aliado, también en la UE. Y procurar que las sanciones a Vladimir Putin sean serias como para que se le atraganten. Si Dios quiere, seremos capaces de mantener la presión. En 2014 fallamos. ¿Convenceremos a Putin de que comete un error? Eso espero.

P: Usted dice que el Ejército corre riesgo de convertirse en una ONG, ¿por qué?

R: Cuando digo que corremos el riesgo de convertirnos en una gigantesca ONG estoy exagerando. No ha ocurrido todavía e intento llamar la atención para evitarlo. ¿Por qué? No hemos vivido una guerra y tenemos la sensación de que sólo sirve para vigilar el volcán, para abrir la A-6 de nieve o para recoger a ancianos moribundos de las residencias. Entendiendo perfectamente que ante las emergencias todos debemos actuar. Si hay una emergencia, que actuemos como emergencia, pero que no convirtamos la emergencia en la norma. Hay militares muy buenos en misiones a los que nadie aplaude. Tienen una misión mucho más seria, se juegan la vida para conseguir que durmamos tranquilos.

P: ¿Está el Ejército preparado para intervenir en una guerra?

R: Lo estamos haciendo. Ahora mismo vuelan sobre el Mar Negro. Esos mismos aviones han volado por encima de Lituania, Estonia, Polonia… han volado por territorios pegados a la frontera rusa. Hay buques españoles formando parte de las agrupaciones navales de la OTAN. Han entrado en Odesa. Además, hay casi 300 militares españoles desplegados en la base de Audaz y cerca de Riga (Letonia) desde 2017, a 180 kilómetros de la frontera rusa, con carros de combate, armas, cascos… Preparados para cualquier cosa.

P: ¿Ucrania será carne de Putin?

R: Sí, eso es ser tremendamente realista. Es la lucha de Sansón y Goliat. Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Es este caso. Son muchísimos más. El poderío militar ruso, heredero del soviético, es incomparable con Ucrania. Las posibilidades de supervivencia de Ucrania, incluso con voluntarios, son muy escasas. Mantienen una resistencia férrea, pero Ucrania es carne de Putin. Ha perdido la guerra, va a perder la guerra, eso debemos saberlo y estamos todos convencidos.

P: ¿Está todo perdido entonces?

P: No, no pasa nada porque la pierda, lo importante es que en la mesa de negociación Ucrania tenga cartas para jugar. Cuando vayan a negociar, como pasó al acabar la Segunda Guerra Mundial, los alemanes van sin ninguna posibilidad de nada. Ahora Ucrania puede permitirse el lujo de ir y decir ‘esto te va a salir muy caro’. Muy crucial es mantener las sanciones internacionales. Pero vamos, sí digo que Ucrania ya no vuelve a ver Crimea.

P: ¿Cerrar el espacio aéreo es una solución como pide Volodímir Zelenski?

R: Es imposible, sería una declaración de guerra. Naciones Unidas no lo va a amparar porque Rusia está en el Consejo de Seguridad. Estaríamos interfiriendo en los asuntos nacionales y la podemos armar muy gorda.

P: Hay españoles que manifiestan que la culpa de la invasión rusa es de la OTAN, ¿qué opina?

R: Eso es haber leído poco. No quiero ser brusco. Los he visto en la televisión, pero no tiene ninguna base. Ucrania forma parte de un club de amigos de la OTAN, igual que formaba parte de Rusia. Llegué destinado al cuartel general de la OTAN en Mons (Bélgica), convivía con un coronel ruso. Teníamos una relación muy buena, pero se ha estropeado y no por nosotros. Culpar a la OTAN es una forma tergiversada, una ilusión.

El ex JEMAD general Fernando Alejandre.

P: ¿Hay caballos de Troya de Putin en España para desestabilizarnos?

R: Seguro. Los ha habido, los hay y los habrá. Merece una reflexión todos los apoyos que el independentismo catalán tuvo de Rusia. Todo el mundo sabemos que las granjas de bots que lanzaban los mensajes contra la Policía venían de San Petersburgo.

P: ¿Cómo fue su intervención en el referéndum ilegal catalán?

R: Elaboré un plan, pero se quedó en un cajón. Era Jemad y estuve hablando con la ministra. Había una enorme preocupación. Lógicamente, yo desempolvé un plan operativo para cualquier misión de apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Dibujamos una serie de escenarios escalonados que llegaban hasta la declaración de independencia. Lo teníamos todo preparado. Los militares debemos planear y el político, decidir. La decisión nunca se dio porque todo aquello quedó en un artículo 155, en acciones políticas y policiales. No hizo falta intervenir tras una declaración de escasos segundos. El plan supongo que seguiría guardado.