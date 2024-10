Feijóo visitará Alemania, Polonia y Bélgica para avanzar en su alianza europea ante la inmigración ilegal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, retomará en los próximos días su agenda internacional para avanzar en su propuesta de una «alianza europea» contra la inmigración irregular. Así, en rueda de prensa en Génova, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha anunciado que tras los desplazamientos de Feijóo a Grecia e Italia en semanas anteriores, también viajará a Varsovia (Polonia) este viernes, a Bruselas (Bélgica) el 17 de octubre y a Berlín (Alemania) el 18 de octubre.

Fuentes de Génova avanzan que Feijóo ya tiene cerrados encuentros en Varsovia con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ex presidente del Consejo Europeo (2014-2019) y del Partido Popular Europeo (2019-2022), y con el líder de la oposición en Alemania y de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz. El 17 y 18 octubre 2024 hay previsto un Consejo Europeo en Bruselas, por lo que Feijóo se verá allí como es habitual con sus colegas del PP europeo.

En estas citas, Feijóo expondrá tanto su propuesta de una «alianza europea» frente a las mafias y la inmigración ilegal, así como el pacto alcanzado por el PP con el Gobierno de Canarias en esta materia, un texto que ha sido secundado por los 14 gobiernos autonómicos de los populares a fin de «conjugar» una política que defienda la «legalidad» desde «un trato humanitario al inmigrante».

En el mes de septiembre, Feijóo se vio en Atenas con el primer ministro griego y presidente de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, y con el ministro de Migraciones y Asilo, Nikos Panagiotopoulos, de los que elogió su «firme» y «austera» política migratoria frente a la «inexistente» del Ejecutivo español de Pedro Sánchez. Posteriormente, el líder del PP también se reunió en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y con su ministro de Exteriores, Antonio Tajani. Feijóo alabó al Ejecutivo de Meloni por ser «eficaz» en esta materia y apostó por una política migratoria «sin etiquetas ideológicas ni excusas», que se base en la combinación de firmeza, legalidad, humanidad y la unidad de los países en Europa.

Si bien los Gobiernos de Italia y Grecia ya han sido puestos como ejemplo por el PP por su efectividad en rebajar la llegada de inmigración irregular a estos países, tanto Alemania como Polonia a través del canciller socialista Olaf Scholz y el propio Tusk han expresado su coincidencia en «reforzar la protección de las fronteras exteriores de Europa, especialmente a la vista de la cínica instrumentalización de los migrantes por parte de Bielorrusia»

Desde el pasado 16 de septiembre, el Gobierno alemán ha endurecido de manera los controles en todas fronteras terrestres del país germano con el objetivo de reducir la inmigración irregular y fortalecer la seguridad interior. El Ministerio del Interior alemán, liderado por Nancy Faeser, informó a la Comisión Europea de que esta medida se aplicará durante seis meses en las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, sumándose a los controles ya vigentes con Suiza, Austria, República Checa y Polonia.

Acogida de menas

Entretanto, en relación con el anuncio de Vox de condicionar su apoyo a los presupuestos regionales en varias comunidades gobernadas por el PP a que el partido de Feijóo rechace la acogida de más menores inmigrantes (menas) en estas regiones, Sémper ha sido tajante y ha replicado que «las amenazas con el PP no surten efecto».

Vox ha vinculado este lunes un eventual apoyo a los presupuestos del PP en estas comunidades al «cumplimiento» de los acuerdos de Gobierno que pactó hace un año y medio, lo que incluye el «rechazo explícito» al reparto de menores migrantes (menas).

«A partir de ahí, hablamos de presupuestos», ha expresado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa tras la reunión de la dirección nacional del partido con los portavoces en los paramentos autonómicos donde el partido tiene representación.

Vox gobernaba o mantenía el apoyo al PP en Aragón, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y en Islas Baleares, hasta que el pasado julio los populares se abrieran a negociar con el Gobierno la acogida de más menores inmigrantes llegados a Canarias.

Desde el pasado fin de semana, las conversaciones del PP con el Ejecutivo al respecto están «suspendidas» hasta que el Gobierno de Sánchez no aclare por qué no acepta al ayuda ofrecida por la Unión Europea. A ello también se ha referido Borja Sémper en su comparecencia este lunes ante los medios de comunicación en Génova. «Es preocupante que el Gobierno reniegue de la ayuda de la UE, le preguntamos por qué que pide ayuda a nuestras comunidades y no a la UE, cuando la Comisión Europa y Frontex están preocupados por dar respuesta a esta crisis migratoria», ha enfatizado el portavoz nacional del PP.