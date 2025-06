Feijóo ante decenas de miles de personas: «Señor Sánchez, ríndase a la democracia, ¡elecciones ya!»

Alberto Núñez Feijóo ha fijado este 8 de junio como el inicio de la «revolución» contra Pedro Sánchez. Una revolución «de la decencia y la libertad» que Feijóo está dispuesto a liderar para echar al socialista de La Moncloa, con el apoyo de los españoles «honestos y libres».

La manifestación sin siglas convocada por el Partido Popular ha llenado este domingo la Plaza de España, en el corazón de Madrid, y las calles aledañas, como la Gran Vía o Princesa, de ciudadanos unidos bajo el lema Mafia o democracia. Este mensaje ha sido replicado por los manifestantes, que han coreado gritos de «¡Pedro Sánchez, dimisión!». Feijóo ha estado respaldado por los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy así como por todos los barones del partido. Génova ha cifrado la asistencia en 100.000 personas, por las 45.000 o 50.000 de la Delegación del Gobierno.

En su intervención, Feijóo ha lanzado varios avisos, bajo la idea principal de que «los derechos de los españoles están en juego» con el Gobierno de Sánchez: «O se está con la impunidad y la desvergüenza o con la dignidad y el respeto a otro», ha alertado el dirigente popular, que ha instado a los españoles a «luchar para recuperar la decencia hasta que podamos acabar con esto en las urnas, democráticamente». En este punto, ha recordado que la oposición al Ejecutivo «va de decencia, de dignidad democrática y de España».

«El país del que quieren apropiarse es propiedad de los españoles. Los recursos con los que mercadean y roban son de todos. Españoles, vuestros derechos están en juego y os convocamos para que los defendáis», ha enfatizado.

Feijóo ha advertido además que «la democracia no se defiende sola, ni la podemos delegar en quienes han degradado el Estado de Derecho» y que «ha llegado el momento de que sus propietarios asumamos juntos su defensa» porque «la democracia nos pertenece a todos y la responsabilidad defenderla, también».

El presidente del PP ha ido repasando los ataques de Sánchez al Estado de Derecho, advirtiendo que «este Gobierno lo ha manchado todo, las instituciones, la separación de poderes, la libertad de expresión, la convivencia» y «lo ha llenado todo de corrupción, cloacas y mentiras». «¿Esperaban que callásemos? No, España no se calla, España no es un cortijo. Los españoles no somos sus siervos, España es un país limpio y decente con gente honesta y los españoles somos una sociedad viva, valiente y comprometida. Lo decimos alto y claro», ha resuelto Feijóo, advirtiendo también a Sánchez que «España responderá». «Y yo estaré a la altura de este gran país», ha añadido.

«Tendrán que enfrentarse al pueblo»

El presidente del PP ha avisado al Gobierno socialista que «tendrán que responder ante la Justicia quienes pretenden callarla o amedrentarla» y «antes o después, tendrán que enfrentarse al pueblo, que no les va a amnistiar».

«Con esto tenemos que acabar los españoles, no lo hagamos enfadados ni con furia, sino con grandeza, uniendo a la mayoría silenciosa», ha emplazado, avisando también: «No quiero un frente de la ira, España no necesita revancha, necesita concordia».

Entre gritos de «¡presidente, presidente!», Feijóo ha lanzado su mensaje directo a Sánchez, a quien ha advertido que «España necesita la revolución de la decencia y la libertad» que se ha comprometido a «liderar desde la calle a las urnas, pasando por las instituciones». Y esa revolución, ha dicho, «comienza hoy». «Cuento con todos los ciudadanos honestos y libres de este país», ha emplazado el dirigente popular, muy aplaudido.

«Señor Sánchez, deje de huir»

Después, dirigiéndose de nuevo al líder socialista, le ha dicho: «Señor Sánchez, deje de esconderse y huir. España ya sabe quién es usted y los suyos, lo que han hecho, ríndase a la democracia, convoque elecciones, las queremos ya. Nadie le votó para hacer esto, ni los suyos».

En este punto, ha instado a Sánchez a «preguntarle a los españoles si quieren un gobierno de Koldos, Leires y Jésicas o de gente honrada y decente»: «España está preparada y yo estoy listo, sólo falta que usted encuentre el coraje de poner las urnas y preguntarle a los españoles».