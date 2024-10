Feijóo dará réplica al congreso a la búlgara de Sánchez con una cumbre de alcaldes y barones el 30-N

El PP de Alberto Núñez Feijóo está preparando un cónclave de alcaldes y cargos locales, con presencia de presidentes autonómicos, en una Intermunicipal que el partido quiere celebrar los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre en Valladolid, según ha podido saber OKDIARIO. La cita servirá así a los populares para contrarrestar el 41 Congreso Federal del PSOE que tendrá lugar en Sevilla del 29 de noviembre al 1 de diciembre y en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cercado por la corrupción, será reelegido a la búlgara como secretario general de los socialistas.

Los cargos del PP están liberando sus agendas para participar ese fin de semana en la que será la 27 Intermunicipal del partido a nivel nacional. La anterior fue en Valencia en febrero de 2023 y dejó la foto de la unidad de los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, junto a Feijóo.

Este encuentro de los populares coincidirá con el cónclave socialista que reelegirá a Sánchez como líder del PSOE tras ser el único aspirante a dirigir el partido. Recientemente, la portavoz de Ferraz, Esther Peña, celebró que Sánchez «siga al frente del PSOE durante al menos un nuevo ciclo congresual y electoral para seguir consolidando los enormes avances de nuestro país». Según Peña, «todas y todos los miembros de la ejecutiva le hemos mostrado nuestro apoyo».

Este lunes, en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo auguró que el jefe del Ejecutivo hará todo lo que esté en su mano para agotar la legislatura. «Sánchez, lo sabemos, intentará lo peor: seguir ahogándose en sus mentiras y seguir retorciendo las instituciones de todos en busca de protección personal, pero no hay protección posible. Ni tan siquiera abusando del poder», recalcó el líder del PP.

«La legislatura durará lo que tenga que durar, pese a que tenía que haberse acabado ya o nunca haber llegado a empezar. Y es cierto que a todos los españoles se nos va a hacer largo cada día que la prolonguen, pero tened claro que a ellos se les hará aún más larga: se van a cocer en su propia hipocresía», aseveró Feijóo.

Junto a ello, el líder del PP emplazó a los suyos a «trabajar codo con codo con todos los españoles para construir la mejor España para todas las generaciones». «Esto ya no da más de sí, por eso toca dar lo mejor de nosotros mismos. Y el Partido Popular os aseguro que lo hará», declaró Feijóo.

«Valores y servicio»

De esta manera, la próxima Intermunicipal del PP en Valladolid permitirá a los populares avanzar en su estrategia de centrarse en los problemas de los ciudadanos para ofrecerles soluciones. El objetivo, según el líder del PP, es «poder dar a los españoles algo diferente» a la corrupción, las mentiras y el deterioro de las instituciones que está protagonizando el PSOE de Sánchez. «Valores y servicio», resumía Feijóo a modo de hoja de ruta. Después, en una comida privada con sus barones, pudo compartir más reflexiones al respecto.

Entretanto, las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP han expresado su malestar por la negativa del Gobierno a «poner fecha ya» a la Conferencia de Presidentes. En la reunión preparatoria que tuvo lugar este lunes, el Ejecutivo evitó una vez más fijar dicha Conferencia en el calendario. De momento, sólo se sabe, porque así lo trasladó Sánchez, que esta cita será «en Cantabria a primeros de diciembre», después, por tanto, del Congreso Federal del PSOE y de la Intermunicipal del PP.

«Nos dicen que tienen que encajar muchísimas agendas, pero es que llevan dos años y medio. Creemos que ha habido tiempo suficiente para tratar de cuadrar las agendas. Lo que falta es voluntad política y eso ha quedado claro», lamentó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. «Supuestamente, será en este año, pero no se nos ha garantizado cuándo se va a celebrar esa conferencia», recalcó Martín.

En la misma línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, manifestó que, tras entrar «con mucha ilusión» en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, salió «bastante decepcionado» al no concretarse la fecha.

«Dicen (desde el Gobierno central) que se comprometen a que sea antes de final de año, pero no tiene ningún sentido que, después de casi mil días y de haberlo reclamado más de diez comunidades con un (recurso) contencioso- administrativo, nos convoquen y no nos den fecha. No tiene sentido», reiteró Calvo.

Se da la circunstancia de que las comunidades y ciudades autónomas del PP han presentado recursos ante el Tribunal Supremo al no haber convocado ya el Gobierno esta reunión. El Ejecutivo ha incumplido el Reglamento que establece que este cónclave «se reunirá al menos dos veces al año». El último encuentro de este tipo se celebró hace dos años y medio, el 13 de marzo de 2022 en Canarias.

Asimismo, aunque Pedro Sánchez apuntó que la Conferencia estaría centrada en vivienda, los barones del PP han logrado que en el orden del día se incluyan, como habían propuesto, la financiación autonómica, la inmigración y el déficit de personal sanitario, además de la citada política de vivienda.