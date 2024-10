Feijóo tras la foto de Sánchez y Aldama revelada por OKDIARIO: «Tenía asiento reservado en el mitin»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este lunes, con relación a las imágenes de Pedro Sánchez y Víctor Aldama destapadas por OKDIARIO en un acto del PSOE en 2018, que mientras los socialistas «pedían el DNI a los afiliados para entrar en los mítines, otros tenían asiento reservado y pase VIP», ha enfatizado. «Ya está bien de tomarle el pelo a los españoles», ha señalado.

Así se ha pronunciado Feijóo en un discurso en abierto ante sus barones y la plana mayor del PP en el Comité Ejecutivo Nacional del partido celebrado en un hotel de Madrid. El jefe de la oposición ha criticado, además, que el PSOE se haya afanado en las últimas horas en marcar distancia con el principal empresario del caso Koldo, imputado en esta causa y ahora mismo en prisión por el fraude del caso hidrocarburos. «Pretenden que nos creamos que el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo», ha denunciado.

«Es cierto que a todos los españoles se nos va a hacer larga (la legislatura) cada día que la prolonguen, pero tened claro que a ellos, insisto, se les hará aún más larga. Se van a cocer en su propia hipocresía», ha augurado.

Asimismo, tal y como avanzó OKDIARIO este lunes, Feijóo ha emplazado al jefe del Ejecutivo a explicar si él o su esposa, Begoña Gómez, se vieron con Aldama en el Palacio de la Moncloa. El líder del PP ha criticado que Sánchez no sea «capaz de contestar si Aldama estuvo con él o con su mujer en la Moncloa». «¿O es que el señor Sánchez tampoco conoce a su mujer?», se ha preguntado con ironía.

De esta manera, Feijóo ha incidido en que Sánchez «no tiene otra alternativa decente más que la dimisión». No obstante, se ha mostrado convencido de que el líder socialista «intentará lo peor, seguir con sus mentiras y retorciendo las instituciones en busca de su protección personal», ha lamentado.

Junto a ello, el presidente del PP ha instado a Sánchez a «hacer una reflexión sobre lo que se está haciendo a sí mismo, la mentira es incompatible con la honradez y es la peor defensa ante esta agonía judicial», ha proseguido Feijóo.

En este contexto, el dirigente popular ha arremetido contra la gestión del Gobierno socialcomunista en todos sus ámbitos. «Ya no puede hablar de ir hacia adelante porque han retrocedido en libertades y derechos; no hay institución que no hayan ensuciado».

«La hipocresía les delata, no sirven para nada a los españoles y ya no se puede hablar de un Gobierno porque no lo hay; se han quedado en el pasado que este país tiene que superar», ha recalcado Feijóo.

«Encubrimiento»

Ha sido entonces, en este pasaje de su discurso en abierto, cuando el líder del PP se ha referido al caso Errejón y ha querido trasladar todo su «apoyo» a las «mujeres víctimas de agresiones sexuales», que «deben sentirse arropadas», ha destacado.

Feijóo ha recordado que estas mujeres ya vieron como sus agresores eran excarcelados por la ley del sí es sí, y que el PP las defendió. «Ahora sufren también el encubrimiento, pero nosotros vamos a seguir defendiéndolas», ha asegurado.

«Ya vieron cómo sus agresores eran excarcelados y beneficiados por la Ley del sí es sí y nosotros estuvimos ahí para defenderlas porque era nuestro deber. Ahora vuelven a sufrir, no sólo los hechos, sino su encubrimiento y nosotros vamos a seguir defendiéndolas porque es nuestro deber. Es lamentable que el Gobierno de España sólo pueda ofrecerles su hipocresía. Y es que sólo para eso han quedado», ha expresado Feijóo.

Para el presidente de los populares, el «único argumento» de los socialcomunistas y sus socios ha quedado en que «por lo menos no gobierna la derecha». Ante ello, ha dicho, «nuestro propósito es que el próximo presidente del Gobierno pueda aportar algo más».

«España es mucho más y vamos a darle la política de servicio que necesita, vamos a darle solución a los problemas que se han cronificado, vamos a darle el proyecto por el que están esperando los españoles», ha sentenciado.

Antes de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha declarado que Víctor de Aldama no es un «empresario cualquiera» sino que tuvo «una relación privilegiada» con el PSOE y «conseguía» lo que no lograban otros. Por ello, Azcón ha sostenido que Sánchez tiene «muchas explicaciones todavía por dar». El inquilino de la Moncloa afirmó este domingo en Omán en un corrillo con periodistas que nunca ha cruzado palabra con Aldama ni ha mantenido reunión alguna.