Feijóo pide a sus socios de la UE hacer frente a la amnistía y al plan «ilegal» de Sánchez para el CGPJ

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes a sus socios europeos, incluida la presidenta de la Comisión y candidata a su reelección, Ursula von der Leyen, hacer frente a la Ley de Amnistía del 1-O y al plan «ilegal» de Pedro Sánchez para asaltar el Poder Judicial.

«La amnistía ha sido derrotada el 9 de junio, es decir, en España hemos votado que ‘no’ a la amnistía; la amnistía no está validada por las urnas en las últimas elecciones europeas y así se lo he trasladado a mis colegas», ha declarado Feijóo en rueda de prensa en Bruselas tras asistir a la primera cumbre de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) después de los comicios a la Eurocámara.

En relación con ello, Feijóo ha insistido ante sus compañeros en que «no hay Unión Europea sin Estado de Derecho; no hay Estado de Derecho sin división de poderes, y no hay división de poderes sin independencia judicial», ha remarcado.

«La Unión Europea debe velar, pues, por que el Estado de Derecho sea un compromiso en todos los Estados, pero sin ninguna duda en la cuarta economía del euro, que es España», ha lanzado Feijóo a Von der Leyen y el resto de sus colegas del PPE, en referencia a la amnistía y el plan de Sánchez para el CGPJ.

En este contexto, el jefe de la oposición ha rechazado los «ultimátum» de Pedro Sánchez, que amenaza con «modificar unilateralmente la ley» y al que ve «dispuesto a un control férreo del CGPJ desde el PSOE y sus aliados».

«Ese camino alejaría cualquier tipo de acuerdo», ha expresado Feijóo. «No nos preocupa los ultimátum o los chantajes del presidente del Gobierno porque entendemos que su propuesta es claramente ilegal e inconstitucional», ha subrayado. El plan de Sánchez pasar por quitar al CGPJ la facultad que tiene esta institución para nombrar a los magistrados que van al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia.

Además, Feijó ha afirmado que el PP está a disposición de la Comisión para proseguir en las negociaciones con el PSOE, siempre en el marco de la UE, es decir, con un supervisor comunitario. «Todo lo que sea avanzar en la independencia del Poder Judicial, el PP lo firmará; todo aquello que sea retraer y profundizar en su politización, el PP no lo suscribirá. Estamos esperando a saber cuál es la propuesta definitiva del PSOE», ha señalado.

«Fuera del ordenamiento»

En relación con la financiación singular para Cataluña que el Gobierno ofrece a ERC para facilitar la investidura del socialista Salvador Illa, Feijóo ha manifestado que está «abocada al fracaso» y no puede ser aceptada por ningún presidente autonómico. «Estoy convencido de que no hay un solo presidente de comunidades del PSOE o del PP que esté de acuerdo en renunciar a lo que le pertenece», ha recalcado, añadiendo que no tiene cabida una financiación que salta del escenario de la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

De este modo, ha incidido en que ningún representante autonómico puede renunciar al sistema multilateral acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y a que se mantenga el sistema de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

«Todo lo demás está fuera del ordenamiento jurídico y de los principios básicos que hemos mantenido durante 45 años del sistema de financiación de comunidades autónomas», ha enfatizado el líder del PP.

Se da la circunstancia de que el inquilino de la Moncloa y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, consideró factible el pasado fin de semana dicho trato singular para Cataluña. «Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña», dijo Sánchez el domingo en una entrevista en La Vanguardia.

«Reorientar»

Además, Feijóo ha dedicado su comparecencia en Bruselas a reafirmar el compromiso asumido por el PP con sus votantes el 9-J para «reorientar» las políticas agrarias, ganaderas y pesqueras; las soluciones en materia de seguridad e inmigración; y la protección del Estado de Derecho «de forma muy especial en España».

Asimismo, ha puesto de relieve que el PP ganó las elecciones del 9-J en España y es la segunda delegación del PP europeo: «Hemos tenido la mayor remontada de todos los partidos que conformamos el PPE», ha dicho respecto a los resultados que obtuvo el partido con su antecesor, Pablo Casado, en el 2019. Feijóo ha presentado al Partido Popular Europeo como «garantía contra los populismos y los extremismos, ya sea por la izquierda o por la derecha».