Feijóo pide a sus 3.361 alcaldes que se movilicen contra el «proceso destituyente» de Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a sus 3.361 alcaldes que se movilicen contra el Gobierno de Pedro Sánchez al recibir del Ejecutivo un trato discriminatorio frente a los privilegios que Moncloa está otorgando a sus socios separatistas en Cataluña.

Así, en un acto este lunes en Génova, celebrado bajo el lema Alcaldes y alcaldesas en defensa de la igualdad y al que han asistido regidores de más de 80 ciudades con una población superior a los 50.000 habitantes, Feijóo ha querido implicar a su poder local en la ofensiva desplegada contra el Gobierno. Y ello, fundamentalmente porque «estos ayuntamientos, que tiene capacidad de gestión económica, también están siendo perjudicados por las cesiones al separatismo y el reparto asimétricos de fondos que está protagonizado el Ejecutivo de Sánchez», explican fuentes de Génova.

En concreto, Feijóo ha avanzado que estos regidores, que representan a 23,2 millones de españoles, firmarán este sábado un manifiesto por la igualdad. Un texto que, según ha informado el PP, se leerá este domingo en la manifestación contra la ley de amnistía convocada en la Plaza de España de Madrid, para denunciar el «proceso destituyente» de Sánchez con los independentistas. El presidente del PP ha llamado a acudir a la convocatoria del domingo para que sea masiva.

«No os han votado para que os calléis ante los privilegios y los tratos de favor; si los alcaldes del PSOE van a seguir callados e incumpliendo con sus municipios para aceptar el mercadeo que se está viviendo, allá ellos. Vosotros tenéis el deber de reaccionar ante cada injusticia económica, social y política» que cometa el Gobierno de Sánchez, ha señalado el jefe de la oposición a los suyos.

Además, Feijóo ha remarcado a sus alcaldes que los municipios tendrán un papel esencial en la Ruta por la igualdad, una iniciativa del PP que arrancará a partir de la próxima semana y que recorrerá España para «dar voz a unos ciudadanos que están perplejos porque la prioridad del Gobierno de Sánchez sea atender a unos partidos que, sumados, no representa ni al 5% de los votos». «Vamos a decir a los ciudadanos que no se sientan abandonados, que no son moneda de cambio», ha aseverado.

El líder del PP ha destacado que los alcaldes de su partido son los «mejores embajadores de la alternativa a la mala política instalada en el Gobierno, porque gobiernan para todos los ciudadanos sin ser rehenes de minorías, y porque tienen vocación de servicio público y no intereses personales».

«Servir a los ciudadanos»

«No tenemos ningún pacto oculto con nadie, sólo tenemos que servir a los ciudadanos porque somos un partido libre. No tenéis compromisos ocultos ni tenéis que ceder y servir a las minorías que van en contra de las mayorías que representáis», ha afirmado Feijóo en un coloquio con seis alcaldesas del PP ante más de 80 regidores del partido.

«Ésta es la política útil. Esta no es la política del discurso, sino la política de verdad, la política de la acción, la política de la decisión y la política de la gestión», ha proclamado Feijóo.

«Esa España del servicio público lleva más que nunca el nombre de un partido de Estado, cuyo único pacto es con los ciudadanos, que sabe que la educación no se resuelve en un mitin sino con un modelo adecuado y que no vale solo con hablar de sanidad, sino que hay que poner las herramientas necesarias», ha apostillado el líder del PP.

Por ello, ha asegurado que los regidores del PP van a cumplir el programa electoral y no van a «traicionarlo», diciendo la verdad y adoptando los compromisos electorales, algo que se presenta como «revolucionario en la España de hoy», ha lamentado.

Coloquio con alcaldesas

En ese coloquio con mujeres, el líder del PP ha compartido impresiones con las alcaldesas de Castellón, Zaragoza, Huelva, Teruel, Alcalá de Henares y Cartagena: Begoña Carrasco García, Natalia Chueca, Pilar Miranda Plata, Emma Buj, Judith Piquet Flores y Noelia María Arroyo Hernández. Las intervinientes ha coincidido en el abandono del Gobierno en materia de infraestructuras, en su deslealtad respecto a las ayudas al transporte que han tenido que adelantar por su cuenta o en el daño de la ley del Sólo sí es sí.

Previamente, se ha celebrado también otro panel entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, que han reclamado más voz para los ayuntamientos. «Que nos maltraten no quiere decir que nosotros no sigamos en la lucha», ha enfatizado el regidor madrileño, advirtiendo al Gobierno que ésta no es la «batalla del PP» sino de los ciudadanos, vivan donde vivan.