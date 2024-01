Feijóo hará campaña en pueblos pequeños para ayudar a Rueda como hizo Rajoy con él en el triunfo de 2009

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará campaña en pueblos pequeños de Galicia para ayudar a Alfonso Rueda a conseguir la mayoría absoluta en las elecciones del 18F como hizo Mariano Rajoy con él en el triunfo de 2009. En aquellos comicios, los que llevaron a Feijóo a la Xunta, el entonces presidente del PP, que se encontraba en la oposición, jugó un papel clave. Y ahora Feijóo tratará de reeditar aquella caravana paralela pisando el terreno en núcleos rurales, exhibiendo cercanía, según avanzan fuentes populares.

De este modo, en la clausura de la XXVI Interparlamentaria que el PP celebró este fin de semana en Orense, Feijóo llamó a lo suyos a la movilización hasta el último rincón de la comunidad para alertar del peligro de que gobierne el sanchismo. «Os puedo asegurar también que si hacemos una buena campaña, que si no nos creemos que vamos a ganar, que si no damos un balón por perdido, si no damos un voto por perdido, si estamos en todas las aldeas, en todos los pueblos y en todos los lugares de Galicia, si el Partido Popular sale a la calle con hambre y con ganas, os puedo asegurar que el día 18 de febrero será un gran día apuntado en la historia de Galicia», proclamó.

El ex presidente de la Xunta dará ejemplo de ello, indican las fuentes populares consultadas, siguiendo el modelo de Mariano Rajoy en 2009 que llevó al partido para desbancar al socialista Emilio Pérez Touriño. En ese momento, como ahora ocurre con Feijóo, el ex jefe del Gobierno hacía oposición a José Luis Rodríguez Zapatero, pero tuvo tiempo de volcarse en aquella histórica campaña gallega, remangándose para que su barón cosechara el éxito.

En lo que fue todo un maratón, Rajoy se implicó en reclamar derechos para los vecinos de núcleos rurales de Lugo y Orense, pero también se preocupó de la costa visitando localidades de La Coruña, como Mugía y Camariñas, y Pontevedra, como La Guardia, entre otras.

En uno de aquellos paseos, el que era presidente del PP apeló así a la igualdad que ahora Pedro Sánchez ha dinamitado: «Todos los ciudadanos son iguales, vivan en Vigo o en O Courel, pero a la Xunta debe parecerle que la montaña de Lugo no es Galicia. En Folgoso do Courel llevan dos meses y medio sin médico, y ahora dicen que lo van a poner porque hoy hemos estado nosotros aquí».

Así será la campaña de las gallegas

Ahora, el PP -que también contará con Rajoy para la campaña del 18F- pondrá ante el espejo al Ejecutivo de Sánchez y al PSOE gallego de José Ramón Gómez Besteiro como responsables de la «desigualdad» de derechos que marca hoy la política española, con un Gobierno que da un trato privilegiado a sus socios separatistas y soberanistas en regiones como País Vasco y Cataluña, a costa del resto de españoles.

Feijóo se refirió también a esta situación en la Interparlamentaria de Orense. «En la convención del PSOE (de este fin de semana) sólo se ha hablado de los beneficios y de los privilegios para unos pocos», en alusión a los pactos de Ginebra de Sánchez con los separatistas, y «nada de cómo se puede mejorar el futuro de los españoles».

En esta línea, el presidente de la Xunta y candidato el 18F, Alfonso Rueda, viene exigiendo a Pedro Sánchez que «responda por las demandas incumplidas en estos años en Galicia, por tantas promesas que luego no se materializaron», como hizo el sábado en un comida-mitin en Lugo, donde los populares homenajearon al personal de Correos que presta servicio en el medio rural.

Defensa del entorno rural

Así las cosas, la defensa de lo rural estuvo también muy presente en la Interparlamentaria que el PP de Feijóo celebró en Orense a sólo un mes de las elecciones en Galicia. De hecho, en las conclusiones de este cónclave aparecen medidas como impulsar «nuevas bajadas en el Impuesto de Transmisiones, en el de Actos Jurídicos Documentados o en el IBI por comprar una vivienda en el rural», así como el desarrollo de «políticas de rehabilitación de viviendas en los pueblos, suprimiendo impuestos para este fin».

Además, el PP aboga por «realizar planes sectoriales industriales para asentar industrias en el medio rural», así como «dedicar los fondos europeos a invertir en infraestructuras prioritarias como la banda ancha, para evitar que los pueblos queden incomunicados». Junto a ello, otro de sus compromisos pasa por «garantizar la prestación de la sanidad y la educación en los pueblos y, ante la escasez de sanitarios, primar a los médicos que decidan ejercer su actividad en el medio rural, de manera que estos destinos les supongan más puntos si quieren optar a un destino posterior en una ciudad».

Los populares apuestan también por fomentar la conciliación «facilitando el cuidado de niños y mayores» con la apertura de «casas nido» o «casas de mayores» en aquellos municipios con menos población, como ya se hace en Galicia. Asimismo, proponen establecer una «fiscalidad específica» para todo el medio rural, exonerando de impuestos a las personas que articulen una industria, abran un negocio o que vendan, compren o permuten tierras. Estas medidas son otras de las actuaciones que promueve el PP de Feijóo y Rueda de cara a las elecciones en Galicia.