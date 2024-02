Feijóo pide un apoyo masivo a Rueda: «Quiero un presidente que no tenga más socios que los gallegos»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo un apoyo masivo al presidente de la Xunta y candidato del PP al 18F, Alfonso Rueda, para que en su tierra haya «un presidente que no tenga más socios que los gallegos». «Porque quiero a Galicia, quiero un gobierno que funcione», ha subrayado frente a la opción de un multipartito de izquierdas.

En una comida-mitin en Mos (Pontevedra) ante 1.200 personas, acompañado de la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, y la alcaldesa, Nidia Arévalo, Feijóo ha criticado las palabras que le dedicó en Galicia hace unos días la vicepresidenta primera del Gobierno y ex consejera andaluza, María Jesús Montero, quien se dirigió así a los gallegos en un mitin en Lugo: «¿Os habéis quedado tranquilos mandando a Feijóo a España y a Madrid? ¿Estáis contentos?», les lanzó.

Frente a este inicio de campaña de socialistas, nacionalistas y comunistas a base de insultos, Feijóo ha reivindicado sus orígenes y su trayectoria política: «Vengo aquí a hacer campaña y no le tengo que pedir permiso a nadie para venir a mi tierra. Conozco Galicia, quiero a Galicia y por ello no quiero que Galicia se meta en los líos en los que está buena parte de España», ha enfatizado.

Junto a ello, Feijóo ha recordado a Montero y al PSOE de Pedro Sánchez que a él nadie lo mandó irse de Galicia ya que, de hecho, «a mí los gallegos a donde siempre me han mandado es a la Presidencia de la Xunta», ha destacado.

Ahora, ha proseguido, el próximo 18 de febrero, «vamos a mandar a Rueda» a seguir gestionando la Xunta porque «ha sido un gran presidente y es el mejor candidato» frente a quienes «insultan, desprecian a los gallegos y dicen que todo lo hacemos mal», ha señalado Feijóo.

A todos ellos, al multipartito de izquierda, el líder del PP les ha advertido de que «en Galicia los insultos y las mentiras no dan ningún voto», como podrán comprobar la noche electoral cuando miren el resultado, les ha dicho. No obstante, el presidente del PP ha vuelto a repetir a sus paisanos, como hiciera hace dos semanas en la Interparlamentaria que el partido celebró en Orense, que todavía no está todo hecho. Por ello, ha emplazado a los suyos a trabajar «hasta las ocho de la tarde del 18 de febrero» para conseguir el mayor respaldo posible. «Si vamos a votar todos, si no damos un voto por perdido, vamos a arrasar», ha asegurado.

«Sánchez no quiere a Galicia»

Antes que Feijóo, la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, ha tomado también la palabra y ha exigido a Pedro Sánchez que «se ponga a trabajar por la sanidad pública de todas las comunidades y nos deje formar a más médicos». «Sánchez no quiere a Galicia, Sánchez desprecia a Galicia», ha lamentado.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP al 18F, Alfonso Rueda, ha criticado que mientras «hay partidos que organizamos actos electorales, otros hacen manifestaciones». Así ha comparado el «lleno histórico» de este sábado en la plaza de toros de Pontevedra, con el propio Rueda, Feijóo y Rajoy en el cartel, con la manifestación contra la Xunta en materia de sanidad en la que han participado este domingo los candidatos de la izquierda.

Rueda, Rajoy, Almeida y el conselleiro de Agricultura en la Fiesta del Cocido de Lalín. (Foto: EFE)

«Estamos en campaña electoral. Hay partidos que organizamos actos electorales como el de ayer en Pontevedra, con 14.000 personas, con muchísimo ambiente y muchísimo impulso, y hay otros partidos que lo que hacen son manifestaciones», ha señalado el líder del PP gallego, quien, en todo caso, ha trasladado su respeto por «las personas que, de buena fe» decidieron ir a dicha marcha, informó Ep.

No obstante, Rueda, que ha participado en los actos institucionales de la Feira do Cocido de Lalín (Pontevedra) junto al ex presidente Mariano Rajoy y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra el «multipartito de izquierdas» por utilizar el derecho de manifestación «como un instrumento claramente electoral y politizado». Hace dos semanas, PSOE, BNG, Sumar y Podemos, con presencia incluso de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiraron también de pancarta para tratar de remontar en apoyos asistiendo a otra movilización contra la Xunta por el vertido de pellets de un carguero en aguas de Portugal.

En relación con la protesta de este domingo, Rueda ha lamentado que se digan «muchas cosas que no son ciertas». «Yo soy el primero en reconocer que la sanidad tiene que seguir mejorando, sin ninguna duda. Pero creo que tenemos una excelente sanidad que intentamos mejorar todos los días», ha subrayado, destacando que su Gobierno invierte «1.300 millones de euros más que el bipartito», con «un esfuerzo especial a la Atención Primaria».