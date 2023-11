Feijóo: «No consentiré que se pida perdón en nombre de España a los que lanzaban ladrillos a la Policía»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este lunes al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, respecto a la ley de amnistía que quiere aprobar para indultar a los golpistas catalanes del 1-O . El líder popular ha dejado claro que no piensa permitir que en nombre de España se pida perdón a quienes «lanzaban ladrillos a la Policía» en las calles de Cataluña. Así lo ha expresado en un discurso en abierto ante la Junta Directiva Nacional del partido.

«El mismo PSOE que pacta con Bildu contra la memoria de sus compañeros abatidos pretende amnistiar a los que lanzaban ladrillos a la Policía», ha denunciado Feijóo, recordando que algunos agentes «quedaron incapacitados» en los enfrentamientos con los violentos CDR, acusados de terrorismo por la Audiencia Nacional.

El líder del PP ha criticado que los socialistas de Pedro Sánchez «se han puesto del lado de los que llamaban piolines» a los policías. «No voy a consentir que en nombre de mi país se pida perdón a quien agredía y atacaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», ha recalcado Feijóo.

«Si se asume la tesis del independentismo, podemos acabar viendo a los que intentaron romper España salir del juzgado con honores, al tiempo que se procesa a los jueces que les aplicaron la ley», ha avisado el líder del PP.

Junto a ello, ha subrayado que lo grave y vergonzante no es lo que quiere el independentismo, sino que haya un presidente que se mueva por su propio interés y que haya un partido que se lo permita. «Ni el PSOE ni Pedro Sánchez lograrán la amnesia que buscarán después», ha asegurado en una Junta Directiva Nacional en la que ha anunciado concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia este domingo 12 de noviembre a las 12.

Además, ha afirmado que el PP estará al lado de los españoles defendiendo sus derechos y la igualdad que han recortado los socialistas, augurando que la historia les juzgará y que «los españoles más pronto que tarde votarán».

Sánchez y el «peaje de la humillación»

En este contexto, Feijóo ha señalado que ni los independentistas ni el PSOE buscan aliviar ninguna deuda, sino cobrarse el «peaje de la humillación» al resto de España que Sánchez «está dispuesto a pagar con los impuestos y la dignidad de todos los españoles», ha remachado.

«Nosotros no hemos aceptado ni vamos a ceder ante chantajes y no participamos en ninguna subasta. Nuestros principios no se venden y con los derechos de los ciudadanos no se trafica», ha añadido el líder del PP.

Asimismo, ha acusado a Sánchez y todo el PSOE de asumir el discurso independentista, el de Oriol Junqueras (ERC) y Carles Puigdemont (Junts), de que «España se comportó como una dictadura» o que «la Justicia española practica la guerra sucia judicial». «Esto supone un salto al vacío en la impugnación del orden constitucional», ha apostillado.

Una vez más, como viene haciendo en las últimas semanas, Feijóo ha instado también al jefe del Ejecutivo a que «se repitan las elecciones», si bien ha vaticinado que «no las habrá porque saben que los ciudadanos se han dado cuenta de lo que está pasando, saben que han mentido y que han dado la espalda a los españoles», ha concluido.