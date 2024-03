Feijóo exige a Sánchez que «salga del búnker» y dé la cara sobre la «trama desbocada» del ‘caso Koldo’

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este sábado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que «salga del búnker» y dé la cara ofreciendo explicaciones sobre «lo que ha ocurrido en el Partido Socialista, en su Gobierno y en su casa», ha dicho en alusión al caso Koldo que también salpica a la esposa del inquilino de la Moncloa, Begoña Gómez.

En el acto de presentación del cabeza de lista del PP a la Presidencia del Gobierno vasco, Javier de Andrés, que se ha celebrado en Bilbao, Feijóo se ha referido fundamentalmente a lo que representa esta candidatura: «La única garantía de que no gobierne Bildu». Lo ha hecho en una intervención en la que también ha llamado a Pedro Sánchez a «no tapar más» la «trama desbocada» del caso Koldo.

«Los españoles tienen derecho a que se aclare lo que ha ocurrido; los españoles tenemos derecho a que Sánchez nos aclare qué ha ocurrido en el Partido Socialista, qué ha ocurrido en su Gobierno y qué ha ocurrido en su casa. Necesitamos saberlo, tenemos el derecho de saberlo, y por eso, desde este partido de Estado pedimos explicaciones y queremos saber todo lo que ha ocurrido en el Gobierno, en el partido y en su casa», ha remarcado Feijóo.

Junto a ello, y tras subrayar que el Gobierno de Sánchez está «en descomposición», Feijóo ha manifestado, no obstante, que hace tiempo que del jefe del Ejecutivo «no se puede esperar ninguna verdad», porque su carrera política «se ha asentado en un conjunto de mentiras continuadas», ha apostillado. «Su arrogancia le impide disculparse, no se puede esperar de él una explicación porque no la tiene», ha lamentado.

Además, el líder del PP ha remarcado sobre la presunta red de corrupción del caso Koldo que es evidente que los socialistas del Gobierno «lo sabían hace tiempo y lo encubrieron durante tanto tiempo». Feijóo ha denunciado aquí que desde la Moncloa y Ferraz hayan elegido la «reacción más temeraria y mas disparatada» que es la de tratar de «tapar una trama que está absolutamente desbocada», en lugar de «dar explicaciones y colaborar con la justicia».

«Intentan encapsular todo lo que han hecho en los últimos años ministros, secretarios de Estado, altos cargos, presidentes autonómicos (…) Todos menos Ábalos están callados. Imagínense, si el único que da explicaciones es Ábalos, cómo estará el resto del PSOE», ha enfatizado el jefe de la oposición.

En este contexto, ha criticado también que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, siga en su responsabilidad o que continúen en sus puestos en el Gobierno «personas implicadas», ha señalado referencia a «otros altos cargos» en el Ministerio de Transportes. Feijóo ha incidido en que hay implicados «seis ministros» y «dos secretarios de Organización del Partido Socialista», en alusión a José Luis Ábalos y el actual, Santos Cerdán.

«Desde hace una semana, cada hora aparece una novedad y habrá nuevos sospechosos, nuevos indicios y nuevos hechos constatados. Para nosotros que nos dedicamos a esto, es imposible seguirlo todo. No somos capaces de conocer minuto y resultado lo que está pasando en el PSOE y en el Gobierno», ha manifestado Feijóo.

«El voto al PSOE ya no vale nada»

En lo relativo a las elecciones vascas del próximo 21 de abril, Feijóo ha destacado que Javier de Andrés es el «mejor candidato» por su gestión y por su resultado en las urnas y ha afirmado que su proyecto «es la única alternativa a las políticas de Sánchez en el País Vasco». «Todos los demás partidos son satélites de Sánchez, el único que no lo es el PP», ha remachado respecto a PNV y Bildu.

«El voto al PSOE ya no vale nada, como han acreditado las elecciones gallegas, donde los gallegos se dieron cuenta de que el PSOE quería que gobernasen los nacionalistas», ha dicho Feijóo. Y en cuando al PNV, se ha preguntado si para lo que ha quedado es «para ser un partido más dentro de los partidos engañados por Sánchez», para «decir una cosa en el País Vasco y otra distinta en Madrid».

«Y si el tema es elegir entre PNV y Bildu -ha proseguido Feijóo- en una dispuesta por ver quién es más soberanista, más separatista, esto no interesa a los vascos. A los vascos interesa que Euskadi vuelva al liderazgo, en materia de empleo, en servicios sanitarios, en niveles educativos…», ha recalcado.

«Cuando se maneja el dinero de todos, la política es la gestión de los intereses generales, no la imposición ideológica. El PP de Euskadi es la tercera vía», ha sentenciado Feijóo, pidiendo a los 130.000 vascos que votaron a su partido en las elecciones generales del pasado julio a que vuelvan a hacerlo ahora en los comicios autonómicos.