El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha advertido este viernes que la trama Koldo «puede derivar en un caso de financiación irregular» del PSOE. El dirigente popular se ha referido así a la trama de cobro de mordidas ilegales en la adquisición de material sanitario durante los peores meses de la pandemia que salpica a Koldo García, ayudante de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Fomento y como número 3 de los socialistas.

El diputado del PP ha expresado que desde su partido pretenden «cercar» al Gobierno de Pedro Sánchez que considera que está afectado por el caso Koldo. «Están implicados secretarios de organización del PSOE», ha manifestado Tellado, a la vez que ha apuntado que la trama «tiene el tufillo de siempre».

El portavoz popular ha subrayado que «este caso puede derivar en un caso de financiación irregular del PSOE». Y esto lo justificado diciendo que las autoridades registraron el Ministerio de Transportes y procedieron a la detención de 20 personas «vinculadas al Gobierno socialista y todas del PSOE», ha rememorado Tellado.

«El foco de este caso está muy cerca de Sánchez y la mediación de su esposa así lo ratifica», ha señalado el diputado del PP en una entrevista en esRadio. Sobre este asunto, el político gallego ha exigido a Sánchez que aclare el «conflicto de intereses de su mujer», Begoña Gómez. El que fuera secretario general del Partido Popular de Galicia ha expresado que su formación se está planteando solicitar la comparecencia de la mujer del líder socialista en la comisión de investigación del Senado que han propuesto los populares.

«Vamos a hacer comparecer a todos los responsables políticos y a todos los señalados en el sumario», ha anunciado el portavoz popular, que ha apuntado directamente a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, quien cree que debería declarar en esos organismos.

Sobre la ex presidenta de las Islas Baleares ha dicho que está «incapacitada para seguir un solo día más al frente del cargo que ocupa». Tellado ha argumentado que continúa como tercera autoridad del Estado «para evitar la responsabilidad penal en la que ha incurrido, probablemente, en un escándalo que supera los 3,6 millones de euros en la compra de mascarillas que no cumplían los requisitos». Sobre la adquisición de esas mascarillas fraudulentas, el portavoz popular ha opinado que Armengol tenía «responsabilidad directa».

«El único nombre que dan es el mío»

El portavoz de PP ha negado que se haya reunido con el que fuera ayudante de Ábalos a pesar de las conversaciones captadas por la Guardia Civil en las que se le menciona. «El único nombre que dan con total claridad es el mío», ha indicado Tellado, que ha argumentado que la única razón para que se le haya nombrado es porque se trata de una «maniobra para emponzoñar». El político gallego ha expresado que cree que lo mencionaron porque sabían que les estaban grabando desde principios de noviembre.

«Yo al señor Koldo García no lo he tratado en mi vida, no lo conozco ni personalmente, no he hablado con él ni telefónicamente, no he tenido ningún tipo de trato y, por lo tanto, creo que es una maniobra para tratar de emponzoñar todo esto», ha resaltado.

Además, se ha defendido diciendo que se lleva «bastante mal» con Armengol y ha confesado que mantiene contra ella una «cruzada política». En definitiva, considera que «es muy poco creíble» que él se hubiese «prestado para ayudar a Armengol en un escándalo».

El diputado del PP ha bromeado con que se reúne «a diario con los miembros de la trama todos los días» porque lo hace «en el Congreso de los Diputados porque la trama está implicada» con los representantes socialistas que están en la Cámara Baja. Tellado ha apuntado directamente con Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.