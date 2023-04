El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desmontado de un plumazo las promesas de Pedro Sánchez en materia de vivienda. «Parece el milagro de los panes y los pisos», ha lanzado con ironía el jefe de la oposición al presidente del Gobierno en el último debate de ambos en el Senado antes de la cita electoral del 28M. Y lo ha hecho después de que el inquilino de la Moncloa haya aprovechado también su comparecencia para volver a anunciar la construcción de otras 20.000 viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa.

Feijóo ha reprochado a Sánchez que se haya «podemizado» y haya hecho suyos los «métodos del populismo», y aquí le ha puesto un ejemplo en lo relativo a la vivienda. Primero, dijo que iba a construir 20.000, después 100.000, luego 50.000 y después, 43.000; hoy 20.000 más. Esto parece el milagro de los panes y los pisos», le ha recriminado.

Ahora bien, ha proseguido Feijóo, «todas sumadas le dan 113.000, cuando el señor Ábalos dijo siendo ministro que iba a hacer 100.000. Supongo que por decirlo usted le cesó, y ahora le supera en 13.000 más. Señor Sánchez, un poco más de respeto por la inteligencia de los españoles», ha remachado.

De otro lado, Feijóo ha criticado a Sánchez de que «su Gobierno está roto». «A día de hoy cuenta con tres fracciones y 20 siglas», le ha afeado, al tiempo que ha reprobado que ni los ministros «tienen la dignidad de dimitir» ni él de cesarles. Además, ha acusado a Sánchez de vivir de la deuda, del déficit, del incremento de los impuestos y de «empobrecer a las rentas medias y bajas». «La reforma más urgente, la reforma más importante y de mayor calado a la que tiene que hacer frente este país es derogar el sanchismo», ha sentenciado con la vista puesta en los comicios del 28M.

Doñana

En cuanto a la ley de regadíos que promueven PP y Vox en Andalucía, un texto que Sánchez ha exigido a la Junta que retire por ser un «atropello» pese a no afectar al Parque de Doñana, Feijóo ha exigido al jefe del Gobierno central que no siga haciendo electoralismo de este asunto que afecta a los agricultores en terrenos a 30 kilómetros del Parque. «No use Doñana como un disparadero electoral», ha dicho el líder del PP parafraseando lo afirmado hoy mismo por el ex vicepresidente socialista Alfonso Guerra. Previamente, en su intervención, Sánchez ha llegado a cargar así contra los agricultores: «No queremos que los regantes dejen de usar agua, sino que las administren mejor», ha manifestado.

Sobre la reforma socialista de la Ley del sólo sí es sí, Feijóo ha atacado a Sánchez por no tener la «valentía» de votarla el Congreso y le ha avanzado que él sí la apoyará el jueves en el Senado. «Lo haré convencido, por las mujeres», ha afirmado, cargando contra el líder socialista, que ha rectificado «avergonzado por las elecciones». «Le avergüenza que el PP haya solucionado su mayor equivocación», ha apostillado.

El de este martes en el Pleno de la Cámara Alta ha sido el cuarto duelo parlamentario con este formato mantenido por Sánchez y Feijóo, en este caso a menos de cinco semanas de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Sin límite de tiempo para el presidente socialista, esta comparecencia fue registrada para informar a la Cámara Alta «sobre los planes implementados por el Gobierno en el contexto económico y social de la guerra de Ucrania, y el papel de las administraciones».

Desde el PP se ha criticado estos días que Sánchez abuse de esta fórmula, la de comparecencia sin límite para él, en lugar de someterse con mayor periodicidad a las sesiones de control, donde el tiempo está tasado en 7 minutos para el presidente y el senador que le formule la pregunta, ya sea Feijóo o el representante de otros grupos.

«Miedo a la realidad»

En concreto, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto ha reprochado este martes al jefe del Ejecutivo socialcomunista que no se atreva a un cara a cara en igualdad de condiciones en la Cámara Baja con el líder del Partido Popular, algo que, a su juicio, se debe a que «tiene miedo a la realidad».

«Se esconde en sitios y espacios donde todo sea perfectamente medido» porque «es un presidente que tiene miedo a la realidad» y por eso opta por una «vara de medir que le favorece» y le aporta «sensación de supremacía», ha declarado Maroto en una entrevista en TVE recogida por Ep.

Al margen de estos debates más extensos en el Senado, el jefe de la oposición ha formulado también cuatro preguntas al presidente del Gobierno en sesión de control desde que ocupó su escaño en la Cámara Alta hace 11 meses. En tales cara a cara, los tiempos están tasados en 7 minutos para cada interviniente.