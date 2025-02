Feijóo defiende la agenda del PP frente «al siniestro total y la degradación» del Gobierno de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este sábado la agenda del PP frente a la «degradación» y el «siniestro total» que representa el Gobierno de Pedro Sánchez. «Cuando se presenta Sánchez a las elecciones le dicen que no porque no quieren la degradación de las instituciones ni la degradación de nuestro país», ha dicho Feijóo quien ha señalado que el PP «es una verdadera máquina política».

Durante su intervención con motivo de la clausura del acto Aniversario 18F: Galicia Goberna celebrado en Santiago de Compostela, el presidenta del Partido Popular ha criticado la política del Ejecutivo nacional recordando que «hay políticos que son presidentes un tiempo y ya no pueden pisar la calle» y que hay políticos que se presentan varias veces a las elecciones y cada vez tienen menos votos. «Mi mayor orgullo es seguir mirando a los ojos a la gente en todas las calles de Galicia y todas las calles de España. Yo si puedo salir a la calle en todos los lugares de Galicia y en todos los lugares de España. Esa es la política que vale, la política después del cargo es la que vale», ha manifestado.

Así, para el líder político la agenda que, en su opinión, ha hecho grande a Galicia, hará grande a España frente a «la frivolidad, la corrupción y la política que sólo busca servirse».

«Ante un gobierno decadente que sólo ofrece más de lo mismo, está el cambio permanente, la ambición constante y el interés por hacer las cosas mejor. Ante un gobierno que busca estar un día más porque ya es pasado, están los gobiernos que representan el futuro. Y ante un gobierno que solo mira por su interés, están los gobiernos que solo miran por los demás. Galicia funciona. Lo sabe toda España», ha asegurado.

Por ello, Feijóo ha dicho que Galicia funciona porque hay una agenda que responde a las necesidades de la gente. «Funciona porque aquí hay gobernantes fiables y no gobernantes que defienden sus intereses personales. Galicia funciona porque toda la atención del Gobierno está en cómo viven los gallegos. Galicia funciona porque se respeta la ley, se respeta la constitución y no se incumple ni se retuerce. Galicia funciona porque hay lealtad, porque hay solidaridad y porque hay igualdad. Galicia funciona porque no se dejan pasar las oportunidades. Galicia funciona porque no pone techo a la ambición de un pueblo al que no le han regalado nada y que cada vez es más respetado en el conjunto de los pueblos de España. Galicia funciona porque hay tolerancia con el que piensa diferente pero no hay sumisión ante nadie. Funciona porque hay firmeza en lugar de extremismo. Funciona porque hay normalidad y no inmoralidad. Galicia funciona porque una mayoría de gentes que piensan de forma distinta han armado un proyecto político sólido para el conjunto de los gallegos y todo esto funciona. Funciona en Galicia y los gallegos después de probarlo repiten. Y funcionará en España porque España lo necesita. España lo precisa, España lo reclama y se lo vamos a dar», ha afirmado.

Al hilo, el presidente del PP ha dicho que España necesita un Gobierno que funcione y no uno que se encuentre en «mal estado» ni que sea un «siniestro total» que «no da una». «El que más acierta en el Gobierno es el CIS que ha dicho que el PP iba a perder las elecciones en Galicia», ha ironizado.

En esta misma línea, Feijóo ha criticado que varias instituciones del Gobierno no funcionan o no sirven para nada. Así ha señalado que el Ministerio de Vivienda «es tan útil» como el puesto de trabajo del hermano de Sánchez en la diputación de Badajoz. «El puesto del hermano y el Ministerio de Vivienda sin estrenar», ha dicho para acto seguido defender que el PP está comprometido con la vivienda y que han presentado un plan pactado con todos los consejeros de las comunidades autónomas.

«Un plan de vivienda que sabe perfectamente que hoy un joven vive de alquiler en piso compartido. Que sabe que la mayoría de los jóvenes en España, aún teniendo trabajo, no ahorran más de 100 euros al mes. Que saben que hoy un joven ni siquiera se plantea tener una vivienda porque los precios de la vivienda y la falta de oferta de vivienda imposibilitan ese derecho fundamental», ha indicado.

En cuanto a las últimas subidas de impuestos llevadas a cabo por el Gobierno, Feijóo ha dicho que el Ministerio de Hacienda busca el Guinness de las subidas de impuestos y ha reprochado que hagan tributar a los que cobran el salario mínimo. «Nunca se habían subido tantos los impuestos. Nunca habíamos tenido tanta deuda», ha recordado.

Asimismo ha advertido a Pedro Sánchez que cuando él llegue al Palacio de La Moncloa, «los españoles sabrán en que se ha gastado el gobierno de España cada euro. Le explicaré a los españoles donde han metido el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio y de las rentas más modestas. Desde luego no ha sido para mejorar la vida de la gente y os aseguro también que en España se pagarán menos impuestos como hicimos en Galicia porque hay margen para bajar impuestos, porque hay margen para gastar mejor», ha defendido.

Sobre el fiscal general del Estado el presidente nacional del PP ha dicho que es «otro ministro del Gobierno de Sánchez» y que lo que, en todo caso, lo que tiene hacer un fiscal es «cumplir la ley, velar por la ley y perseguir el delito». «Tenemos un fiscal que se dedica a atacar a los ciudadanos en función de lo que piensen. Tenemos un fiscal que se niega a declarar ante un juez del Tribunal Supremo. No debería seguir en el cargo ni un minuto más», ha dicho Feijóo quien ha añadido que no cree que Sánchez le destituya.

«¿Quien le va a pedir al fiscal que se vaya? ¿el marido de Begoña? ¿el hermano del músico de Badajoz? ¿el inseparable de Ábalos? ¿el que confiaba sus avales a Koldo? ¿el que ha vuelto a nombrar a Santos Cerdán? ¿el que le da instrucciones a Bolaños? ¿el que echa a Lobato porque no quiso delinquir? ¿el que recibe instrucciones desde el exilio? ¿el que presume de los eres andaluces? ¿el que miente día a día a todos los españoles? Ese no le puede decir al fiscal que se vaya. No tiene autoridad ni dignidad para poder hacerlo. Por eso a ese le vamos a echar democráticamente en las urnas», ha asegurado el presidente del PP.