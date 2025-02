Pedro Sánchez, con su mujer y hermano imputados: «¿Quién sino el PSOE va a defender la verdad?»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado el 10º Congreso de los socialistas vascos junto a Eneko Andueza en San Sebastián, y ha comenzado su intervención ante los militantes preguntándose «quién sino el PSOE va a defender la verdad en Europa y la democracia». Y lo ha hecho con su mujer, Begoña Gómez; su hermano, David Azagra; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputados.

«En este contexto europeo, la socialdemocracia es más necesaria que nunca. ¿Quién sino nosotros va a defender la verdad en Europa, la democracia, las causas justas y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres? En 2025, ser socialista es estar en el lado bueno de la historia», ha defendido ante sus militantes en el Palacio de Congresos Kursaal.

Asimismo, durante su intervención ha asegurado que «España ha supuesto el 50% del crecimiento del conjunto de la zona euro, el 30% de los nuevos empleos, el 10% del PIB y el 14% de su población». Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Según los datos de Eurostat, España sólo aportó el 18% del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona, lejos del porcentaje del que presume el líder de los socialistas.

Pedro Sánchez también ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo, al que ha exigido que rompa con «el verdadero caballo de Troya de Europa, que es la ultraderecha de Vox y la internacional ultraderechista», que quieren «hacer caer desde dentro a Europa y hoy necesitamos más Europa que nunca, no menos Europa».

En este sentido, ha hecho alusión a las «amenazas» de aranceles de la administración de Donald Trump y a la reacción del líder de Vox, Santiago Abascal, que dijo que era «culpa de Sánchez». «Ante esa amenaza, el Gobierno estará del lado de los agricultores, de los ganaderos, de la industria, de las empresas, de los trabajadores españoles y también de Europa, porque los intereses de Europa son los intereses de España».

«Y ya os digo yo dónde va a estar la ultraderecha y la derecha que no han abierto la boca, no han dicho ni mu, están callados. ¿Sabéis por qué? Porque son muy fuertes con los débiles, pero son serviles con los poderosos. Su lema no es todo por la patria, su lema es todo por la pasta», ha agregado al respecto.

Alberto Núñez Feijóo

Precisamente, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha participado este sábado en un acto con el PP de Galicia por el aniversario de su victoria en las autonómicas de 2024, ha lamentado que «Pedro Sánchez no tenga dignidad ni autoridad para decirle al fiscal general del Estado que se vaya».

«¿Quién le va a pedir al fiscal general del Estado que se vaya? ¿El marido de Begoña? ¿El hermano del músico de Badajoz? ¿El inseparable de Ábalos? ¿El que confiaba sus avales a Koldo? ¿El que ha vuelto a nombrar a Santos Cerdán? ¿El que le da instrucciones a Bolaños? ¿El que echa a Lobato porque no quiso delinquir? ¿El que recibe instrucciones desde el exilio? ¿El que miente día a día también a todos los españoles? Ese no puede decirle al fiscal general del Estado que se vaya. No tiene dignidad para poder hacerlo», ha reprochado el líder de los populares.

Así, ha hecho referencia al fiscal general como «uno de los ministros» del Gobierno de Sánchez y ha insistido en que lo que debe hacer un fiscal es «cumplir la ley» y «perseguir el delito», además de «ser neutral ante cualquier ciudadano», cumpliendo «todas y cada una de las leyes que conforman el ordenamiento jurídico» de España.

Por el contrario, ha expuesto, el fiscal «se dedica a atacar a los ciudadanos en función de lo que piensen». «Tenemos un fiscal que ha obstaculizado la justicia y ha borrado pruebas. Y tenemos un fiscal que se niega a declarar ante un juez del Tribunal Supremo», ha destacado.

En esta línea, ha apuntado que los españoles se preguntan «qué ocultaba para haber preferido quedar como un sospechoso a los ojos de toda España». «¿Qué mensajes mandaba el fiscal general del Estado a la Presidencia del gobierno? El daño a la institución y a los que trabajan en ella es lo que hay que borrar», ha sentenciado.