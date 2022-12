El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por sus cesiones al separatismo catalán. «El Gobierno cree que el pueblo español no tiene memoria, pero se equivoca», ha asegurado el líder del PP, en alusión a la reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo para contentar a sus socios de ERC.

«Es la primera vez que a los condenados se les da un bolígrafo para escribir el Código Penal. Esto no había pasado nunca, jamás un presidente ha gobernado con independentistas», ha asegurado Feijóo este jueves en una entrevista concedida a El Programa de Ana Rosa de Telecinco.

El líder del PP ha recalcado que su formación tiene la «conciencia tranquila» después de que presentaran un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para tratar de frenar el asalto del Gobierno de Pedro Sánchez al Poder Judicial con su reforma para modificar la mayoría de tres quintos necesaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y así nombrar a sus candidatos al Constitucional. El tribunal de garantías se ha reunido horas antes del Pleno en el Congreso sobre la reforma del Código Penal.

«Dado que el Gobierno no respeta el Estado de Derecho, pues la oposición no solamente tiene que hacer oposición al Gobierno, sino que tiene que garantizar la democracia en nuestro país. La oposición no solo tiene que hacer oposición sino que tiene que garantizar la democracia», ha argumentado Alberto Núñez Feijóo.

«Habrá referéndum»

El jefe de la oposición ha defendido que «no se puede utilizar el Código Penal para modificar otras leyes que no es el Código Penal». «A través del Código Penal se introducen enmiendas que en dos leyes orgánicas (la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional) sin que los diputados de la oposición puedan ni siquiera enmendar porque las enmiendas no se pueden enmendar», ha apostillado.

El Gobierno de Sánchez ha impulsado la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación para favorecer a Oriol Junqueras. Los separatistas ahora plantean convocar un nuevo referéndum separatista. Feijóo da por hecho que este referéndum se producirá porque Sánchez lo necesita para «continuar» como presidente del Gobierno. «Lo hará, si ERC no lo exige ahora lo haga en una siguiente legislatura en el caso de que el PSOE siga en el Gobierno», ha señalado.

Ante esto, Feijóo se ha comprometido a que en enero de 2024, y en el caso de que logre gobernar, el Código Penal tendrá «el delito de sedición repuesto», el delito de referéndum ilegal «tipificado» y las penas de malversación que se van a rebajar se habrán recuperado.

Alberto Núñez Feijóo confía en que los electores manden «un mensaje de esperanza a España» en las próximas elecciones. «Vamos a ver si en todos los pueblos de España reponemos el orden constitucional y volvemos a iniciar la España que conocimos, la España del PSOE con González, de Aznar o de Rajoy que va fluyendo y cambiando entre el centroderecha y el centroizquierda pero que va caminando hacia adelante», ha zanjado.