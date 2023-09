Feijóo: «La autodeterminación es un cebo para que aprobar la amnistía parezca más razonable»

Alberto Núñez Feijóo lo tiene claro. El referéndum en Cataluña «es un cebo» para que no se hable sobre la amnistía, que es lo que «de verdad está encima de la mesa». A su juicio, esa es la táctica de Pedro Sánchez para poder amnistiar a los golpistas de cara a su investidura y poder venderlo como un avance.

Así lo ha trasladado el líder del PP en el Foro de La Toja, en el que precisamente ha coincidido con Emiliano García-Page, que también ha criticado las cesiones de su partido a los independentistas.

«La autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía, que es lo que de verdad está encima de la mesa. Es el cebo para concluir que hemos conseguido decir ‘no’ al referéndum diciendo ‘sí’ a la amnistía», ha destacado Feijóo en su intervención. Y es que, como ha destacado, «el independentismo no tiene prisa porque si consigue ya todo lo que quiere, se acabaría su objeto social».

Durante su ponencia en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, el líder de los populares también ha hablado del «oportunismo» de Pedro Sánchez, que «como ha perdido las elecciones, asume las tesis de los independentistas» para lograr revalidar su cargo. «Ha decidido asumir los postulados de todos aquellos que han cuestionado el ordenamiento constitucional», ha manifestado.

Asimismo, el presidente del PP ha apuntado que «el factor fundamental de la inestabilidad es el cambio que se ha producido en la dirección del PSOE, no el independentismo». «No podemos echarle la culpa al independentismo porque siempre ha defendido lo mismo; podemos discrepar o argumentar, pero no nos han engañado ni han cambiado sus postulados», ha apostillado antes de señalar: «Lo que ha cambiado es la respuesta del PSOE a sus exigencias».

La intervención en el Foro La Toja se ha producido después de que este viernes, el presidente del Partido Popular perdiese la votación de la investidura. En este sentido, ha manifestado que se siente «orgulloso de no ser presidente por ahora» y «satisfecho de no haber cedido a ningún chantaje». «Es evidente que hoy podríamos estar hablando en otra condición, pero un candidato a la Presidencia no puede aceptar cosas que excedan el marco de derecho», ha dicho.

Emiliano García-Page

Alberto Núñez Feijóo ha coincidido en este acto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha instado al Tribunal Constitucional a suspender la amnistía que pretende aprobar Sánchez antes de que entre en vigor y se ha preguntado si el «PSOE, con una mayoría absoluta, puede aprobar espacios de impunidad».

En su discurso, el presidente de Castilla-La Mancha ha defendido la unidad de España como un factor que garantiza «la igualdad entre todos los pueblos de España» y ha remarcado que «quien quiere romper la unidad a la postre lo hace con un interés de tener privilegios». «Las autonomías hacemos como los tensores de las tiendas de campaña, atamos el estado al territorio y de alguna manera contrapesamos y contraponemos», ha apostillado.