Un ex asesor de Toni Comín ha denunciado al ex eurodiputado ante el Comité Consultivo del Parlamento Europeo por acoso psicológico y sexual. Se trata de un asistente de Junts que trabajó durante siete años para el partido en Bruselas. Denuncia que el ex consejero de Carles Puigdemont le realizó tocamientos, insinuaciones, propuestas de tríos con otros hombres e incluso le interrogó sobre la vida sexual con su mujer.

Por otro lado, el denunciante no sólo habla de acoso sexual, también señala un maltrato psicológico marcado por malos tratos durante el trabajo, con enfados y cabreos sin motivo aparente precedido de amenazas de despido. Todo esto aparece en el informe que acompaña a su denuncia en la Eurocámara. Los hechos se habrían producido durante años hasta que decidió dejar su puesto después de las elecciones europeas del 9 de julio.

Los hechos serían conocidos dentro de Junts. De hecho, en su denuncia aporta los nombres de media docena de personas que estarían dispuestas a testificar a su favor ante el Comité. Carles Puigdemont, líder de Junts, también tendría conocimiento del suceso y habría mostrado su apoyo al ex asesor, pero el partido nunca abrió una investigación interna.

Toni Comín no ha tardado en reaccionar a la noticia, adelantada por el diario La Vanguardia. El ex consejero de la Generalitat ha negado «con toda rotundidad haber ejercido ningún acto de acoso ni maltrato laboral, psicológico o sexual» sobre el ex asesor de Junts.

El ex eurodiputado también asegurado que «algunos de los hechos a los que hace referencia la noticia se refieren, de forma completamente tergiversada, a bromas y comentarios más o menos oportunos, en el marco de una relación de confianza y amistad construida durante el mandato».

Noticia en ampliación