El escaño en el Parlamento Europeo del político de Junts, Toni Comín, ha quedado vacante después de que el independentista no haya regresado a España para acatar la Constitución. Comín se encuentra fugado de la justicia, como el jefe de su partido, Carles Puigdemont. Por eso, no ha comparecido en el Congreso, donde el resto de diputados electos han tenido que jurar la Carta Magna.

Se trata de un procedimiento obligatorio ante la Junta Electoral Central para que los diputados electos tras las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio puedan recoger el acta. Ahora, la JEC está preparando las credenciales para los representantes que este lunes han cumplido con el procedimiento que marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Este precepto determina que en los cinco días posteriores a que se proclamen los resultados, los eurodiputados deben jurar o prometer la Carta Magna.

Fue el pasado jueves cuando la Junta Electoral Central comunicó los resultados de los comicios; por tanto, el plazo indica que en los próximos días debía acatarse la norma fundamental. Un total de 58 diputados, de los 61 electos, han acudido presencialmente al Congreso de los Diputados. Una de las políticas del PSOE, Sandra Gómez, ha jurado la Constitución desde la Junta Electoral de Valencia porque estaba en un estado avanzado de gestación.

Teresa Ribera, ausente

Por otra parte, además de Comín, tampoco ha jurado la Carta Magna y, por tanto, se queda sin acta la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Teresa Ribera. La política socialista ya había anunciado que no recogería su acta de diputado a pesar de que se presentó como cabeza de lista del PSOE a los comicios al Parlamento Europeo. Ribera podría acabar ocupando un sillón como comisario europea, pero, hasta entonces, no abandonará el Ejecutivo español.

La sustituta de Ribera en la lista también está embarazada, es la ya europarlamentaria Alicia Homs Ginel. La política mallorquina ha solicitado acatar la Constitución en una sede diferente y está a expensas de la autorización de la Junta Electoral Central.

Comín ya se encontró con este muro en el 2019. Entonces, tanto Puigdemont como él no pudieron tomar el acta de eurodiputados, porque en ese momento ya estaban fugados de la justicia y no regresaron a España para jurar la Constitución. Sus escaños se quedaron vacantes hasta que no se jure la Carta Magna.

La Junta Electoral Central determina que son ellos quienes comunican a la Eurocámara la relación de diputados electos. «La credencial se expide una vez que el candidato electo ha prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución», establece la doctrina de la Junta Electoral.

Diana Riba, eurodiputada de ERC, elevó una pregunta a la Junta Electoral Central sobre por qué se seguía exigiendo acatar la norma fundamental si una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó que no era un trámite imprescindible.

A ojos del presidente de la Junta Electoral Central, el magistrado Miguel Colmenero, la sentencia no es incompatible con la doctrina de la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo le ha exigido al organismo que vela por el correcto funcionamiento del proceso electoral que se cumpla con ese requerimiento.