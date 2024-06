ERC presiona a PSC y Junts: les da un mes para un preacuerdo de investidura que incluya el cupo catalán

Rovira ha avisado que ERC no quiere apurar hasta el límite máximo de las negociaciones para cerrar un pacto, el 25 de agosto, porque, dice, los acuerdos a última hora «no son buenos». «A nosotros esta tendencia negociadora de llegar al último minuto, en el último minuto, para tener un mal acuerdo, no nos gusta», ha remarcado Rovira, y ha añadido ERC no quiere ir ni a última hora ni a último minuto porque Cataluña, remarca, no se lo merece.

Frente a dirigentes de la cúpula de la formación, Rovira ha explicado que ERC negocia tanto con PSC y como con Junts una posible investidura de la Generalitat, y que los republicanos han reforzado con más personas sus equipos negociadores para acelerar el proceso y llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

Con la prioridad puesta en una financiación singular para Cataluña, Rovira ha valorado que durante el mes de julio hay tiempo suficiente para lograr un preacuerdo sobre un concierto económico porque es un tema del que, a su juicio, se lleva hablando desde hace años: «No se ha dejado nunca, y ahora está en el centro de nuestra agenda política», ha dicho.

La secretaria general ha avisado que, si no se logra un preacuerdo para la investidura antes de que acabe julio, ERC dejará paso a que se exploren otras mayorías posibles en el Parlament, y ha citado un posible entendimiento entre el PSC y Junts, o que los socialistas reciban apoyos de PP y de Vox. «ERC en ningún caso asumirá la responsabilidad de unas nuevas elecciones si el resto de los actores no se sientan en la mesa para el mismo nivel de propuestas y con el mismo nivel de compromiso y de voluntad política», ha añadido.

Illa busca una investidura con ERC

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reivindicado este sábado que un pacto entre PSC, ERC y Comuns implicaría un espacio de «estabilidad para poder trabajar» y, textualmente, una muy buena oportunidad para Cataluña. Illa ha defendido un «pacto de progreso» entre estas tres formaciones para ser investido presidente de la Generalitat, y ha incidido en que, de entre los socialistas, republicanos y los de Jéssica Albiach, el PSC es el grupo que tiene más apoyo y ahora les toca liderar. «Lo que toca ahora es un espacio, así es como vemos nosotros y es lo que intentamos trabajar, de estabilidad, de tranquilidad, para poder trabajar y enfocar problemas de fondo que tiene Cataluña», ha remarcado.

A su vez, ha dejado claro que esto no implica que Junts y PP queden excluidas de la labor de sacar adelante Cataluña. «La mejor solución hoy para Cataluña es este pacto de progreso al que estamos intentando llegar; esto no quiere decir que la resta de formaciones políticas tengan que quedar excluidas de la labor de sacar adelante Cataluña», asegura.

El dirigente socialista ha reiterado que solo existen dos opciones, que pasan por un «pacto de progreso» entre PSC, ERC y Comuns o una repetición electoral. Según él, «las otras mayorías aritméticamente posibles no son viables políticamente», por lo que ha afirmado que trabajará y, textualmente, dialogará para alcanzar ese pacto a tres con ERC y Comuns.