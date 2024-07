El único parlamentario que Junts obtuvo en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, Toni Comín, no podrá asumir su acta de eurodiputado, pues la Eurocámara, a diferencia de lo que ocurrió hace cinco años, ha optado por no concederle la condición de diputado al no haber acatado la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC).

La JEC ya avisó a Comín de que no le incluiría en la lista de representantes del Estado si no cumplía con ese trámite. Este lunes, todos los eurodiputados españoles tuvieron que presentarse ante la junta electoral, en el Congreso de los Diputados, para cumplir con este requisito.

Toni Comín, que se fugó con Carles Puigdemont en el año 2017, sigue residiendo en Bélgica en situación de rebeldía. El ex conseller de Sanidad durante el procés, sin embargo, podría haber retornado ya tras la aprobación de la amnistía al no estar acusado de terrorismo, como es el caso del ex presidente y ex compañero suyo en el Parlamento Europeo durante la última legislatura. Toni Comín, que hubiera sido detenido al pisar territorio español, aunque inmediatamente hubiera sido puesto en libertad, ya que a él le amnistía sí le cubre, ha preferido no asumir el riesgo del arresto.

El eurodiputado de Junts, junto con la portavoz de ERC, Diana Riba, fueron los únicos que no acudieron a la llamada obligatoria de la Junta Electoral Central -responsable de expedir las credenciales-. En el caso de Riba, no obstante, dirigió un escrito a la JEC en el que asumía la Carta Magna y satisfacía así ese trámite con la aceptación del órgano que regula los procesos electorales.

Ante esta situación, al no ser considerado eurodiputado de forma formal, Toni Comín no podrá sentarse en su escaño en la sesión constitutiva del Europarlamento previsto para dentro de unas semanas. El representante de Junts tendrá que acudir a la vía judicial, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para solicitar que se le apliquen medidas cautelares que corrijan la posición de la presidenta en funciones, que será reelegida en breve, Roberta Metsola.

El cabeza de lista de Junts en las elecciones europeas y había advertido este lunes a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, de que se arriesgaba a ser objeto de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si no reconocía a sus eurodiputados, como ya hizo el fallecido presidente de la Eurocámara David Sassoli.

«Hay suficiente jurisprudencia europea», señaló Comín en declaraciones a los medios en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en referencia a las conclusiones del Abogado General del pasado abril, que respaldaban al ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont y a su ex conseller Toni Comín en el recurso contra la decisión inicial del Parlamento Europeo de no reconocerles como eurodiputados ni la inmunidad asociada tras obtener sendos escaños por JxCat en las elecciones europeas de mayo de 2019.

Los dictámenes de los abogados generales no son vinculantes para el Alto Tribunal europeo que, sin embargo, sigue en sus sentencias la línea marcada por las conclusiones en la gran mayoría de casos, recuerda Ep.

Además, pese a que la decisión de Sassoli en 2020 respondió a un carácter político, Comín espera que Metsola haga también lo propio, ya que, a su juicio, «lo contrario sería contradecir al Derecho europeo y por tanto se arriesga a ser objeto de una demanda ante el TJUE».

En este sentido, Comín, que no se ha presentado en el Congreso este lunes a acatar la Constitución al estar buscado por la Justicia española, confía en tener su credencial lista para la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, que tendrá lugar el próximo 16 de julio en Estrasburgo (Francia).