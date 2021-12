El PP está enzarzado en una batalla interna por el control del partido en Madrid que sume en el desconcierto a su electorado y potenciales votantes. La encuesta de Data10 para OKDIARIO deja un dato revelador: apenas el 4,2% de sus votantes sabe quién es el presidente del PP de Madrid en estos momentos.

La pugna interna que descose al PP no interesa a la opinión pública. El 88,8% de los encuestados que se declaran votantes del PP desconocen que el partido está presidido por Pío García-Escudero desde la dimisión de Cristina Cifuentes en abril de 2018, cuando una gestora se hizo cargo de la dirección de la formación que se mantiene hasta hoy.

Hay respuestas para todos los colores. El 58,8% reconoce directamente que no sabe quién preside el PP de Madrid. El 11,4% cree que lo hace su presidente nacional, Pablo Casado; el 7,9%, que es la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; el 5,3% responde que es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el 5,4% cree que no lo preside nadie, y el 7% no se atreve ni a contestar.

El porcentaje de los que conocen que el PP de Madrid está en la actualidad presidido por García-Escudero se reduce al 2,7% cuando ese dato incluye entre los encuestados a los votantes del resto de las formaciones políticas.

La pugna interna que la dirección nacional del PP está librando con Ayuso es una rémora en las expectativas electorales de Casado. Según el sondeo de Data10 para OKDIARIO correspondiente a noviembre, el PP pierde 7 escaños en un mes. Pese al retroceso, el PP ganaría las elecciones con 121 escaños (incluyendo los dos de Navarra +) y aún podría gobernar con una ajustada mayoría absoluta si obtiene el respaldo de los 56 diputados que alcanzaría Vox.

El PP es el único partido nacional que retrocede respecto al mes pasado, pierde 7 diputados y se desinfla en favor de Vox, que escala cuatro escaños en un mes. También crecen el PSOE, que gana dos respecto a noviembre y recupera el centenar, y Podemos, que bajo el liderazgo de Yolanda Díaz pasa de 24 a 26.

Los 121 diputados que alcanzaría hoy el PP empiezan a estar lejos de los 131 que Data10 le otorgó en septiembre, mes en el que Ayuso anunció oficialmente su intención de liderar el PP de Madrid y Génova aún no había expresado sus recelos a la aspiración de la presidenta regional.