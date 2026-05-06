Encuesta: ¿Estás a favor o en contra de acoger en Canarias a los pasajeros del barco infectado con hantavirus?

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía por el Atlántico, se ha convertido en el centro de una crisis sanitaria con Canarias como posible punto de llegada. El barco permanece fondeado frente a Praia, en Cabo Verde, después de que se hayan registrado tres muertes y varios casos compatibles con la enfermedad entre los pasajeros.

La situación ha generado preocupación en el Archipiélago, donde el Gobierno canario ha pedido explicaciones al Ejecutivo central y ha reclamado «información veraz» sobre los planes previstos para el buque. El vicepresidente regional, Manuel Domínguez, ha criticado la falta de información y ha advertido de que Canarias no puede quedar al margen de una decisión que afecta directamente a sus puertos y a su sistema sanitario.

El caso ha abierto un fuerte debate político y sanitario. Canarias exige garantías antes de permitir cualquier operación relacionada con el barco, mientras crece la inquietud por el impacto que podría tener la llegada del crucero a las islas.