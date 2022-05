Los españoles pasan del referéndum ‘fake’ de Podemos contra el Rey: “Esto es una chorrada»

El referéndum fake de Podemos contra el Rey se ha desarrollado este sábado por toda España y, por lo que ha podido ver OKDIARIO, no ha tenido una gran acogida entre los españoles. Este periódico ha recorrido las calles de Madrid y ha preguntado a diferentes ciudadanos que opinan de esta consulta. «Me da igual. Como no afecta al día a día de las personas me parece una chorrada. Yo no voy a votar. Me voy a tomar unas cervezas», ha dicho un joven.

Esta consulta fake organizada por la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República, ligada a Podemos y a Izquierda Unida, no ha podido conseguir que los españoles se interesasen por votar un supuesto cambio en la jefatura del Estado, sino todo lo contrario. Las carpas donde se han depositado los votos se han mantenido prácticamente vacías a lo largo de la mañana y en el mejor de los casos se han convertido en puntos de reunión de personas de avanzada edad con discursos nostálgicos de la II República. «El dictador Franco nos robó todo. Se quedó todo el capital», acusaba un anciano de avanzada edad junto a la carpa de votaciones de la glorieta de Cuatro Caminos en Madrid.

Por otro lado, algunas personas han dicho que la consulta no oficial promovida por Podemos no es de fiar ni tiene ninguna garantía. «No voy a votar. No me interesa. Sería tendencioso. El resultado siempre va a ser manipulable», ha comentado un hombre. «No es nada lógico. Va a salir lo que ellos quieran y como ellos quieran. Me parece completamente inútil», ha opinado otra persona.

Ahora bien, otros ciudadanos consultados han opinado que es bueno que los españoles voten, aunque reconocen que desconocían las pocas garantías de este «referéndum» podemita. «No sabía que no pedían el DNI. Me parece bien que se vote, pero que sea algo oficial. La verdad es que yo no voy a votar», ha afirmado otro joven.