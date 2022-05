El Ayuntamiento de Madrid, comandado por el popular José Luis Martínez-Almeida, no va a permitir que se celebre en la ciudad el referéndum sobre monarquía o república que está organizando para este sábado 14 la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República, afín a Podemos e Izquierda Unida.

Según ha podido saber OKDIARIO, el Consistorio no dejará que se coloquen las urnas de votación en los 21 distritos de la capital porque se trata de una consulta que no admite ni la Ley de Bases del Régimen Local ni tampoco el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Además, sostienen, en los casos que no puedan aferrarse a estos argumentos, aludirán a la movilidad para despejar la vía pública de esta votación.

La Ley de Bases del Régimen Local establece en su artículo 71 que «de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local».

Para tratar de sortear estos impedimentos legales, desde la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República han acudido a la Delegación del Gobierno, con la socialista Mercedes González al frente, que se ha declarado incompetente para «autorizar o prohibir» esta «supuesta consulta popular», que no considera como tal porque «para ello tendría que haber sido aprobada por los plenos de los Ayuntamientos donde vaya a tener lugar y autorizada por el Ministerio del Interior, extremos que en ningún caso han sucedido».

Sin embargo, otros alcaldes como los del PSOE sí van a permitir que se celebre este referéndum, convocado en toda España y que no tendrá en ningún caso carácter vinculante, porque, en muchos casos, los organizadores para, precisamente, salvar obstáculos, han pedido permiso a los Consistorios disfrazando la «consulta popular» como una mera «mesa informativa» por lo que, argumentan los socialistas, no tendrían capacidad legal para impedir su colocación en la vía pública informada en tiempo y forma.

Con todo, los organizadores se han esforzado en los últimos días en dejar patente que no se trata de una colocación masiva de mesas informativas sobre la monarquía y la república, sino que se ha dedicado a jalear vía redes sociales a los ciudadanos para que acudan a votar.