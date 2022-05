España es el país de Europa con más casos de virus del mono con 37 positivos confirmados. La Organización de las Naciones Unidas ha convocado este viernes una reunión de emergencia para discutir este brote que ya supera los 100 casos en Europa: el mayor estallido de contagios de este virus en la historia del Viejo Continente. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ya ha advertido que aún hay otras 15 personas sospechosas, con lo cual nuestro país superaría el medio centenar de casos.

Siete comunidades autónomas han detectado casos compatibles con este virus: Madrid, 30 casos más 15 sospechosos, Canarias (que ha informado de 2 posibles episodios), Andalucía (1), Castilla-La Mancha (1), Galicia (1), País Vasco (1) y Extremadura (1).

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha advertido que se detectarán más casos de viruela del mono y no descarta que se transmita a más grupos poblacionales, por lo que ha apelado a «minimizar los comportamientos de riesgo asociados» a este virus.

El pasado 7 de mayo, Reino Unido, dio la voz de alarma sanitaria sobre este brote y donde hay contabilizados hasta la fecha 20 casos. En Portugal, la cifra asciende a 23. También se han confirmado casos en Italia, Suecia, Francia, Bélgica, Alemania, EEUU, Canadá y Australia.

La Comunidad de Madrid ha clausurado la sauna que se ha identificado como uno de los focos donde se han originado la mayoría de los casos de virus símico o virus del mono en la región.

«En el contexto actual no se puede descartar la detección de más casos asociados a esta alerta identificados mediante la búsqueda activa que se realiza en los servicios sanitarios», subraya en el informe de situación publicado por Sanidad.

#Monkeypox has so far been reported from 11 countries that normally don’t have the disease. WHO is working with these countries & others to expand surveillance, and provide guidance.

There are about 80 confirmed cases, and 50 pending investigations. More likely to be reported. pic.twitter.com/YQ3pVJVNVQ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2022