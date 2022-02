Este martes el Ministerio de Sanidad eliminará las cuarentenas obligatorias a todos los contactos de positivos por coronavirus. De esta forma deja de ser obligatorio permanecer encerrado en casa durante varios días, la última actualización era cinco, para evitar ser transmisor del virus . Lo ha anunciado esta misma noche, en una entrevista en el Telediario de TVE, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

La medida se acabará adoptando de forma unilateral, mediante real decreto ley, tras escuchar la opinión de los expertos, ha dicho Sánchez. Casi dos años después del inicio de la pandemia el fin de las cuarentenas cambiará radicalmente la relación con la enfermedad. Cabe recordar que el Ejecutivo hace semanas que trabaja en gripalizar el coronavirus.

De esta forma no será necesario cogerse la baja laboral si hemos sido contactos estrechos de una persona contagiada por COVID. La media supondrá un ahorro importante para la caja de la Seguridad Social que, hasta ahora, era la responsable de hacer frente al pago de las nóminas durante los días que las personas que tenían que quedarse en casa. Las autonomías fueron mejorando los sistemas, ante el colapso de la atención primarias, de tal forma que en la mayoría uno mismo ya podía cogerse la baja a través de internet. En otras se expedía la baja y el alta a la vez.

Prueba piloto en las escuelas

El fin de las cuarentenas entre los adultos viene precedido de la adopción de la misma medida entre los más pequeños en el entorno escolar. Sanidad aprobó que los menores no deban realizar cuarentenas si han estado en contacto con un positivo y no tienen síntomas. En ese caso, deberán seguir acudiendo a clase, siempre y cuando no se detecte un brote (3 casos o más en un mismo grupo de escolares). Los mayores de 12 años sí seguirán las mismas normas que los adultos y, por tanto, deberán guardar cuarentena de 7 días en caso de contacto estrecho.

«Estarán exentos de cuarentena, independientemente de su estado vacunal, todos los contactos estrechos de educación infantil y todos los contactos estrechos tanto de los grupos de convivencia estable (GCE) como de los grupos no organizados como GCE de educación primaria. El profesorado y otro personal del centro y la población mayor de 12 años seguirán las indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general de acuerdo a la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control» recoge el documento.