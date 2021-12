Día de negociaciones a múltiples niveles para que Netflix se vea obligada a producir sus películas en catalán. Es el acuerdo al que el Gobierno llegó con ERC y Bildu, según los separatistas, y ni catalanes ni vascos van a permitir que Nadia Calvino, que no está dispuesta a ceder, se salte ese pacto. Tal es así que en paralelo a la reunión de más alto nivel que Gabriel Rufián, la portavoz de Esquerra Marta Vilalta y Josep Maria Jover matendrán esta tarde con los ministros, Félix Bolaños y María Jesús Montero, el portavoz socialista Héctor Gómez y Adriana Lastra, representantes de ERC, Bildu y JxCAT mantienen conversaciones en las que se han conjurado para bloquear las cuentas en el Senado y ralentizar así el trámite presupuestario para presionar al Ejecutivo. Los de Carles Puigdemont ya han dado luz verde a ese frente común y Bildu comparte grupo y posturas con Esquerra.

La maniobra ya ha llegado a oídos del Palacio de La Moncloa que ha activado toda la maquinaria para frenar un movimiento que sería letal para el Gobierno de Pedro Sánchez. Con el presidente de viaje oficial en El Cairo (Egipto), el ministro Bolaños es quién capitanea la extinción del incendio provocado ayer por Calviño. Hoy la vicepresidenta primera, en una entrevista radiofónica, reafirmaba su posición afirmando que «toda negociación tiene un límite que es lo que nos dice la directiva comunitaria». Todo pasa por incentivar a las empresas con ayudas públicas, con autorización de María Jesús Montero -que también participa en las reuniones de urgencia-, aunque eso modifique ligeramente el acuerdo.

Ese rechazo de la ministra de Economía a puntear la legalidad no beneficia la estrategia de Bolaños por más promesas que ponga sobre la mesa. Moncloa está obligada a cumplir con ERC y Bildu, con la legislación europea que no permite obligar a nada a empresas que no tienen sede en España y con las principales compañías de las que Sánchez espera una fuerte inversión en nuestro país. Además sus socios de Podemos, según ha explicado este miércoles Jaume Asens, se sienten excluidos de la negociación y dicen estar «más cerca del no que del sí» en la votación en el Congreso.

Aunque en el entorno de Félix Bolaños, minutos antes de reunirse con Rufián, seguían defendiendo que los separatistas «no se lo pueden permitir» -en referencia a tumbar las cuentas-, lo cierto es que la situación incomoda al Ejecutivo. Más que nada porque creían que era una pantalla pasada, que ningún apoyo de sus socios tambaleaba y que el calendario para la aprobación de los Presupuestos apremia. Y pese a sentarse en cuestión de horas a negociar de nuevo con los separatistas, fuentes gubernamentales dicen no padecer por sus Presupuestos.

El papel de Rufián

En el Partido Socialista utilizan a menudo la expresión “Rufián ha dicho que sí “ como baza has para tranquilizarse cuando las negociaciones con ERC se prolongan. Pero en Ferraz y en Moncloa olvidan que desde febrero ERC preside la Generalitat y que desde junio Oriol Junqueras está fuera de la cárcel. Ambas cosas hacen que Pere Aragonés y el presidente del partido quieran mandar más que el portavoz en Madrid. De ahí que el papel de Rufián si haya diluido, más si cabe desde la salida de Adriana Lastra como portavoz socialista, y que para lograr ciertos apoyos hay que llamar bien al Palau de la Generalitat o bien a la calle Calabria de Barcelona.