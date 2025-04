Una empleada de la ‘trama Ábalos’ al juez: «Entregué 20.000 $ en billetes grandes al hermano de Koldo»

Una ex empleada de la trama Ábalos confirmó ante el Tribunal Supremo que entregó en dos ocasiones pagos de 10.000 dólares en efectivo al hermano de Koldo García. Aránzazu Granell, quien trabajaba para una red de clínicas Covid en República Dominicana, declaró el pasado 2 de abril que recibió instrucciones directas de Javier Serrano, colaborador de Víctor de Aldama, para entregar este dinero a Joseba García, hermano del ex asesor de José Luis Ábalos.

«Los clientes podían pagar, o bien mediante tarjeta de crédito, o bien en efectivo, en euros, en pesos dominicanos o en dólares», explicó Granell al tribunal. Este dinero, según su testimonio, no se depositaba íntegramente en cuentas bancarias, sino que una parte se destinaba a pagos en efectivo.

Al ser interrogada sobre el tipo de billetes utilizados, Granell respondió: «No lo recuerdo, pero yo creo que debían ser grandes para que no abultara».

Según consta en las transcripciones judiciales a las que ha tenido acceso OKDIARIO, Granell afirmó que estos pagos se realizaron en noviembre y diciembre de 2021, utilizando efectivo recaudado de las clínicas que dirigía en Punta Cana.

«Para que no abultara»

La declaración de Granell ha supuesto un importante avance en la investigación de la causa especial que instruye el Tribunal Supremo. «Habíamos quedado para que yo le diera 10.000 dólares, que fue lo que me dijo Javier Serrano», confesó la testigo ante el magistrado instructor.

En su testimonio, detalló cómo llevaba el dinero en su bolso y concertó una cita con Joseba García, a quien se refería en los mensajes internos como «el legionario». Este apodo surgió, según declaró, porque «en un momento dado me dijo que había estado en la Legión. Y por eso le dije el legionario, por tenerlo identificado».

La investigación ha revelado un sistema de pagos en efectivo que utilizaba como fuente la recaudación de las clínicas que realizaban pruebas COVID en República Dominicana. Se trata de una investigación que avanza gracias al impulso de las acusaciones populares de HazteOir, Manos Limpias, Vox, PP y Iustitia Europa.

Otro testigo

Javier Serrano, socio de Aldama en estos negocios en el Caribe, también compareció como testigo ante el Supremo el mismo día. Su testimonio, sin embargo, estuvo marcado por las constantes intervenciones de su abogado, quien le aconsejó acogerse a su derecho a no declarar sobre determinadas cuestiones por estar investigado en otro procedimiento relacionado.

No obstante, Serrano admitió conocer a Víctor de Aldama, con quien mantenía «una relación de amistad» y eran socios en varias empresas, aunque intentó minimizar su papel: «Yo tenía un 16% de esa sociedad, o sea no tenía más».

Javier Serrano.

Una de las declaraciones más reveladoras de Serrano fue cuando reconoció, pese a las reticencias iniciales, haber dado instrucciones para entregar dinero a Joseba García.

«Don Víctor de Aldama me pidió por favor que si había dinero de caja de la empresa, allí que se le entregara un dinero a este señor», declaró, aunque intentó distanciarse de la operativa: «Yo no soy administrador ni gestor de esa sociedad. Yo pedí el favor a quien correspondiera allí». También negó conocer personalmente a José Luis Ábalos y a Koldo García.

Las transcripciones judiciales desvelan también la existencia de una nota titulada «gastos fijos» en la que figuraba la anotación «K» junto a la cifra de 10.000, además de otras referencias como «suministros», «comidas», «viajes»… Aunque Serrano negó ser el autor de esta nota, los investigadores sospechan que podría tratarse de un registro codificado de los pagos realizados dentro de la trama. Según las fuentes consultadas, «K» podría ser una referencia a los pagos destinados a Koldo y personas vinculadas con el Ministerio de Transportes.

Extractos del sumario del ‘caso Koldo’.

El caso ha cobrado especial relevancia tras conocerse que estas entregas de dinero coincidieron temporalmente con la adjudicación de importantes contratos públicos a empresas vinculadas a la trama. La investigación del Supremo busca determinar si existió tráfico de influencias y cohecho en estas contrataciones, que sumaron más de 53 millones de euros durante la pandemia.

Las declaraciones testificales han revelado también la existencia de comunicaciones comprometedoras a través de WhatsApp, en las que se hacía referencia a estos pagos. En uno de los mensajes mencionados durante la vista, Serrano informaba a César Moreno de que «pagaron acá ayer», una comunicación que el testigo intentó eludir alegando que no recordaba haberla enviado. Las autoridades continúan analizando miles de mensajes y registros bancarios para reconstruir el flujo del dinero y sus posibles destinatarios finales.