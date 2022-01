FITUR ha sido el escenario de una cómica entrevista que Álvaro Ojeda ha hecho a José Luis Martínez Almeida. El encuentro ya arranca con una confesión del alcalde de Madrid: «Se me va a hacer larga la legislatura en términos deportivos». Y termina con un regalo.

Ojeda lamenta la caña que últimamente está recibiendo Almeida por parte de la izquierda y parte de la derecha mediática por sus declaraciones sobre Almudena Grandes o Djokovic. El alcalde lo tiene claro: «Almeida es fuerte y aguantará». Y tiene claro que de los medios de comunicación no habla: «Me aplaudan o me critiquen de los medios no hablo como hace el Gobierno».

Por otro lado, sí que alucina por la doble vara de medir que tienen algunos medios al tratar ciertos tema. Por ejemplo con la imputación de Ada Colau por malversación. Almeida tiene claro que si en vez de Colau el protagonista fuera él «estaría abriendo portadas y programas donde se diría que el alcalde tendría que ir a declarar por una serie de delitos».

Y llega el momento más divertido. Ojeda le regala una camiseta con el lema «no me enfado pero me da coraje». Y el colaborador apuntilla: «¿Eso siente con el Madrid cuando gana títulos?». Almeida, colchonero hasta la muerte, recuerda que el Atletico es el campeón de Liga y defiende al Cholo.