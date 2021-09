El volcán de La Palma que erupcionó el pasado domingo continúa expulsando material magmático y gases tóxicos. Mientras la lava arrasa con todo lo que encuentra en su camino hacia el mar, los especialistas se afanan por delimitar las consecuencias que puede acarrear este devastador fenómeno de la naturaleza. Ahora, diversos especialistas prevén que la nube de gases, entre ellos dióxido de carbono y de azufre, generada a causa de la erupción se empezará a notar en la Península Ibérica en 24 horas.

En los próximos días, estas emisiones de dióxido de azufre entrarán en España por la Región de Murcia y afectarán a los territorios situados en el sudeste peninsular. Esto es la fase inicial del desplazamiento de esa nube de gases tóxicos generados por el volcán de La Palma. Después de entrar por Murcia, la nube pasará a cubrir todo el territorio ibérico. Las predicciones sitúan el viernes como el momento en el que esto podría ocurrir.

La previsión se basa en los datos obtenidos por Mark Parrington en una simulación sobre la trayectoria que podría tomar la nube de gases volcánicos. Parrington es investigador senior del Servicio de Monitorización Amosférica Copernicus, un programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que ha sido activado tras la erupción del volcán Cumbre Vieja en la Palma.

#Copernicus for #LaPalmaEruption 🌋

In addition to the lava flow, the #volcano is releasing a large amount of SO2 into the atmosphere.

⬇️Sulphur dioxide forecast provided by our Copernicus Atmosphere Monitoring Service #CAMS for 24 Sept at 9:00 UTC (visualisation by @Windycom) pic.twitter.com/1J7yHeboAx

— Copernicus EU (@CopernicusEU) September 22, 2021