La lava que brota del volcán que el pasado domingo entró en erupción en La Palma sigue su curso natural hasta el mar. Como si de un río se tratara, el material volcánico que mana de las nueve bocas eruptivas avanza sin descanso por la isla de La Palma arrasando todo lo que encuentra a su paso. Nada escapa del abrasador poder de las coladas de lava que ahora lucen negras, por el enfriamiento de su superficie visible, aunque por la noche se puede ver su rojo fuego natural en algunos puntos. La lava avanza a unos 120 metros por hora, aproximadamente, y ya ha arrasado más de 200 casas a su paso.

A continuación puedes consultar un mapa interactivo en el que se detallan las casas destruidas por la lava en su camino hacia al mar, sin contar las que destruirá cuando el río de magma llegue al barrio de Todoque:

El cálculo de 200 viviendas destruidas se realizó antes de que la lava llegara al barrio de Todoque, una localidad de unos 1.200 habitantes en el municipio de Los Llanos. El barrio de Todoque se encuentra en plena trayectoria de la gran colada de lava en su camino hacia el mar. Este martes, los vecinos de Todoque apuraban los escasos minutos que tenían para vaciar sus casas antes de que la lava arrase con toda la zona: recuerdos, viviendas y enseres varios. Todoque es el último obstáculo, en lo que a núcleo urbano se refiere, en la trayectoria del magma hacia el mar.

Con la cifra de vecinos evacuados de sus casas superando ya las 6.000 personas, nadie se atreve a decir cuándo romperán las coladas del volcán sobre el mar. Pero los expertos y los responsables públicos coinciden en que acabará sucediendo y, por eso, se han extremado las precauciones, porque lo previsible es que, cuando la lava a 1.000 grados de temperatura entre en contacto con el agua salada, libere gases tóxicos y se produzcan explosiones.

Daños millonarios en terrenos de cultivo

Las proyecciones que maneja la organización COAG Canarias indican que la superficie agraria útil que se verá arrasada por la lava rondará las 400 hectáreas, de las que cerca de 300 pertenecen a plataneras. Según los datos facilitados a Efe, la segunda superficie más afectada directamente por el magma será dedicada a viñedo, con cerca de 60 hectáreas, mientras que el área de aguacate arrasada será de unas 21 hectáreas.

Mapa de la erupción en La Palma.

También habrá terrenos pequeños afectados cultivados de barbecho, subtropicales, papa, papaya, pastos o cítricos. La proyección estima además que la lava arrase, en su camino hacia el mar, unas 230 hectáreas de superficie agrícola no utilizada. Después de la seguridad, la segunda preocupación de los palmeros es saber cuántas viviendas quedarán arrasadas. «La lava engulle las casas como si fueran de papel», ha señalado Beatriz, vecina de La Laguna, uno de los núcleos desalojados por la erupción volcánica. Un equipo de psicólogos especializados en emergencias y catástrofes se afana en ayudar a encauzar la ansiedad, la incertidumbre y la rabia de los damnificados. La coordinadora del operativo, Cristina García, ha explicado a Efe que lidian con ataques de pánico, estados de conmoción, gente que «no se lo termina de creer», quienes por la ansiedad comen mucho y otros no prueban bocado o unos que duermen demasiado para hacer pasar el tiempo y otros presa del insomnio. Pero no tiene duda de que la incertidumbre es «el peor de los estados» en los que puede estar una persona.

Y esa incertidumbre es la que viven quienes han sido desalojados de los núcleos de población que más riesgo corrían y no saben, a ciencia cierta, si su casa sigue en pie o si quedó sepultada bajo la lava.