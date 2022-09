El secretario de Organización de Ciudadanos y número ‘tres’ del partido, Borja González, se marcha de la formación en un nuevo pulso a Inés Arrimadas para lograr que dimita. González ha subido en sus redes sociales una carta de despedida en la que agradece a la líder del partido que le haya «encargado la tarea de reconstruir la imagen política y corporativa de nuestra división de jóvenes». González se marcha con buenas palabras y sin críticas a la dirección. Esta marcha se produce en plena avalancha de dimisiones en el partido impulsadas por la plataforma Somos Ciudadanos.

«He tenido el inmenso orgullo de servir durante años en el cuerpo de la Policía Nacional en el País Vasco. Entré a militar en Ciudadanos en esa misma comunidad y como afiliado de base me signifiqué todavía más en la defensa de la libertad y de la democracia española en un lugar donde sale muy caro hacerlo. Esa ha sido, es y será siempre mi forma de entender la vida», ha escrito en su carta de despedida.

Después de 2 años y medio de trabajo en la renovación del partido y tras convertir a @jovenesCs en el alma de @CiudadanosCs , os doy las gracias por todo este tiempo compartiendo mi carta de despedida como Secretario de Organización. ¡Ha sido un honor! pic.twitter.com/YWmXSVmyaL — Borja González 🇺🇦 (@Borja_AlvaCs) September 1, 2022

«Tras dos años y medio al frente de la Secretaría de Organización, en los que hemos renovado por completo el partido a nivel orgánico aún existiendo esa terrible pandemia que ha asolado España, y hemos reconstruido la imagen política y corporativa de nuestra división de jóvenes, creo que puedo decir con orgullo que la labor que me encomendó la presidenta la hemos concluido con éxito. Precisamente por ello, y con la sensación del deber cumplido con la tarea que se me encomendó, he acordado con Inés Arrimadas que en esta nueva etapa de refundación que afrontamos lo mejor para el proyecto es que sea otra persona la que se haga cargo de la labor que ahora necesita el partido», dice en su carta.

La dirección nacional de Ciudadanos no contempla reunirse con los críticos de la plataforma Somos Ciudadanos y les reprocha haber difundido su manifiesto, en el que reclaman la dimisión de la presidenta del partido, Inés Arrimadas, y la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir una nueva ejecutiva.

Fuentes del partido naranja indican a Europa Press que la reunión que ha solicitado la diputada en las Cortes de Aragón y una de las impulsoras de Somos Ciudadanos, Susana Gaspar, a la secretaria general, Marina Bravo, se habría producido si la hubieran solicitado antes de hacer público dicho texto.

Los críticos buscan reunirse con Bravo para conocer el número de afiliados de Ciudadanos, ya que pretenden recabar un tercio de las firmas para poder pedir la convocatoria de la asamblea extraordinaria que demandan.