La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant (PSOE), ha gastado 216.973 euros públicos en reformar una vivienda de 376 metros cuadrados en la calle Núñez de Balboa de Madrid, considerada por la izquierda como la zona cero de los cayetanos. Tal como adelanta OKDIARIO, en los últimos meses se han desarrollado obras para habilitar una planta de un histórico palacete que ya habitó Elena Salgado, en su etapa de ministra de Sanidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El catastro recoge que se construyó al comienzo del franquismo, en 1940, y fue sede del Ministerio de la Gobernación y del de Sanidad.

Diana Morant, ex alcaldesa de Gandía, se suma así a la tendencia impulsada por, entre otros, Pablo Iglesias e Irene Montero de disponer de vivienda en las zonas más privilegiadas de España. De esta forma, como consta en documentación oficial de ese departamento, Ciencia ha obtenido como cesión una vivienda, no en un barrio cualquiera: la acaudalada calle Núñez de Balboa. Una zona que PSOE y Podemos denostaron por ser donde vivían, decían, los cayetanos que no aceptaban las restricciones de distancia social y los confinamientos por la pandemia.

Por una parte, Ciencia ha pagado 106.769 euros públicos en adecuar el espacio («gastos generales, instalación y gastos de uso»). Además, previamente, el Ministerio de Hacienda adjudicó por otros 110.204 euros las «obras de reparación de desperfectos y de segregación de suministros de electricidad, agua y gas en la segunda planta del edificio», como consta en el Portal de Contratación.

El secretario general técnico de Ciencia detalla que «no existe gasto alguno en concepto de alquiler», ya que las instalaciones ya son de propiedad estatal. «El Ministerio se hace cargo de una planta del edificio en cuestión, a través de la correspondiente acta de mutación demanial en el que el Ministerio de Sanidad entrega el inmueble al representante de Hacienda quien, a su vez, hace entrega a Ciencia e Innovación», apuntan.

Prohibido aparcar

La señal de alerta la han dado los vecinos al ver señales para prohibir el aparcamiento en tres plazas junto a la acera. El mensaje reza: «Excepto vehículos autorizados del Ministerio de Ciencia e Innovación». Las obras comenzaron en septiembre, pero los vecinos consultados por este periódico indican que la ministra no vive ahí de continuo. Únicamente varios testigos aseguran haber visto a Diana Morant pasar alguna mañana por la vivienda. No entienden el porqué de que les quiten de forma permanente espacio de aparcamiento en una zona donde es tan escaso.

Plano de la vivienda: 4 dormitorios, 3 aseos, despacho, comedor, vestidor, etc. (Clic para ampliar)

Este periódico, además de solicitar el coste de las obras, pedía al Ejecutivo saber qué funciones exactas iba a albergar este palacete de ubicación privilegiada en el corazón de la capital madrileña, del que se ha rehabilitado la planta más alta, el segundo piso. Sin embargo, el equipo de Diana Morant no aclara este tema en su escueta respuesta de dos párrafos. Ciencia únicamente esgrime que cumple las legislaciones aplicables.

Contrató a una paisana

En octubre de 2021, esta misma ministra ya protagonizó una polémica por adjudicar un contrato a dedo a una decoradora del municipio donde fue alcaldesa, Gandía, para reformar su despacho. Pagó, apurando el máximo legal para contratos menores, 17.840 euros, a su paisana Ángela Moratal sin hacer un concurso abierto a otros profesionales. Diana Morant aseguró que no fue un contrato a dedo, pero el Portal de Contratación lo desmiente: el expediente refleja que sólo se solicitó una oferta, la que finalmente fue seleccionada, que correspondía a una contratista a la que ya había confiado trabajos en su etapa de regidora.

Entrada a la vivienda con una de las señales. (Clic para ampliar)

Este afán expansionista a espacios recién reformados del Gobierno no es nuevo. Morant toma nota de Irene Montero que recientemente ha decidido trasladar el Instituto de las Mujeres a una sede de lujo en el norte de la capital que cuesta 100.000 euros al mes. La justificación para esta medida es que este organismo del Ministerio de Igualdad tenía que estar más «cerca de la ciudadanía». No le convencía a la ministra su ubicación actual en el popular distrito de Ciudad Lineal.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda también amplía sus propiedades en otra de las zonas más cotizadas de la capital: Madrid Río. Como publicó OKDIARIO, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comprado por 59,5 millones de euros un inmueble de oficinas a estrenar en la antigua vega del río Manzanares para su Gobierno mastodóntico. OKDIARIO ha preguntado para qué ministerio, organismo u empresa pública se compra este bloque, pero el Gobierno asegura que aún no dispone de esa información.