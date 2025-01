Destacados abogados sobre la Ley de Amnistía: «Es absolutamente inconstitucional»

Reputados juristas pertenecientes a distintos ámbitos de la administración de justicia han concluido, durante las I Jornadas Jurídicas de OKDIARIO celebradas en el Hotel Don Pepe Gran Meliá 5* de Marbella, que la Ley de Amnistía es una norma «absolutamente inconstitucional». Así lo ha dicho el socio director del despacho Chapapría-Navarro Asociados, Juan Chapapría Gracía de Otazo, quien ha señalado que la Amnistía ha sido aprobada «con nombres y apellidos», un hecho que hace de la ley algo injusto.

«Esta ley ha sido aprobada con nombres y apellidos y eso es lo que la hace injusta. Porque lo hace con nombres y apellidos no para un caso concreto y una generalidad de ciudadanos si no para aquellos que en un momento concreto ya habían sido condenados o estaban siendo procesados y eso es lo que la hace absolutamente inconstitucional. Confiemos que formar parte de esa Unión Europea sirva para algo más que para denominarnos que formamos parte de un continente común», ha dicho el letrado.

En esta misma línea se ha pronunciado el doctor en Derecho, José María Pernas, quien ha recordado que si en una democracia no funcionan los controles, la falta de restricción de los poderes conduce a un decaimiento de todo el ordenamiento jurídico. Algo que, desde su punto de vista, está ocurriendo sin que los tribunales de la Unión Europea hagan nada.

Pernas ha criticado que la Comisión Europea no iniciara un recurso por incumplimiento para solicitar la medida cautelar de suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una medida que habría paralizado la tramitación de esta norma que favorece a los presos independentistas.

Además ha señalado que los jueces nacionales tienen por obligación inaplicar las leyes que sean contrarias al derecho de la Unión Europea en base al principio de cooperación leal del Tratado de la UE. Esto se podría producir sin que el Consejo General del Poder Judicial o cualquier tribunal constitucional pueda sancionar a esos jueces por querer aplicar las leyes europeas. «Esto lo ha dicho el tribunal de justicia en muchas sentencias. Los jueces españoles podrían perfectamente inaplicar la Ley de Amnistía a pesar de nuestro sistema de control constitucional», ha explicado el jurista quien también ha asegurado que esta nueva norma «se carga el estado de Derecho».

«El problema es que saben que pueden hacer lo que quieran porque no existe control alguno. Siento ser pesimista pero después de esta ley no nos podemos sorprender de que se quieran cargas la acusación popular», ha dicho.

Especialmente crítica hacia la Amnistía ha sido la abogada coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, quien ha asegurado que esta ley se enmarca dentro de un proceso constituyente que es «absolutamente ilegal».

«Estamos ante una ley que vulnera todos los valores de la sociedad que vienen plasmados en la constitución», ha afirmado la letrada de Vox para acto seguido decir que el Gobierno de Pedro Sánchez es «corrupto» y que su objetivo es «la destrucción de España».

«Este gobierno desde que entró en el poder quiere desgranar, destruir y eliminar cada uno de los principios del artículo 1.1 de la Constitución. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Creo que están siguiendo esa ruta desde la pandemia», ha dicho Castro.

«Están utilizando la justicia para colonizar todas las instituciones. La justicia que vamos a tener no es justicia ni por rapidez ni por garantías ni siquiera por poder dar cobertura a las necesidades reales de los ciudadanos. Las preocupaciones de los ciudadanos debería ser el primer impulso para legislar pero aquí va a ser la destrucción del estado de derecho, de España», ha señalado.

Por su parte, el magistrado jubilado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Javier Borrego, ha señalado que la Ley de Amnistía está llena de «barbaridades» y que le llevaría horas explicar cada una de ellas por lo que ha preferido definir la norma con una sola imagen: un rollo de papel higiénico. Así lo ha hecho el reputado jurista durante las I Jornadas Jurídicas de OKDIARIO donde ha explicado que durante una reunión en Albacete se le ocurrió crear este símil de la norma para no explayarse demasiado en su disección de la Amnistía. «Voy artículo por artículo explicando las barbaridades de la ley de amnistía o lo explico con una sola imagen. Entonces me dediqué una tarde a hacer un rollo de papel higiénico. Esta es la proposición de Ley de Amnistía», ha dicho el juez. «Algunos me dijeron que no era serio que haga estas cosas. Lo que no es serio es perder el tiempo diciendo las animaladas que contiene la Ley de Amnistía. Alguien muy docto me dijo ‘Javier ni se te ocurra usarlo porque produce fístulas democráticas’», ha relatado.

Borrego ha explicado que la alianza del Gobierno con «un partido independentista del nordeste de España» es algo «absolutamente impresentable» y que la proposición de Ley de Amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados constituye un fraude de ley recogido en el artículo 6 del Códido Civil. «Es un fraude de ley utilizar una norma para un fin distinto. Proposición de Ley es distinto de un proyecto de ley. Un proyecto de ley tiene que tramitarse conforme a la ley 50/1997 pidiendo informes etc…», ha indicado el juez.