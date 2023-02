El pasado 26 de enero, Pablo Iglesias volvió a las aulas de la Complutense y OKDIARIO no se podía perder de ninguna manera esta primera clase. Su asignatura se llama Gobernanza Global y se trata de una optativa del cuarto curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la que sólo hay matriculados 14 alumnos. Para seguir la clase, el profesor Iglesias nos obligó a sus pupilos que leer publicaciones para poder seguir las lecciones. Entre los autores del programa se encuentran marxistas como Giovanni Arrighi, Immanuel Wallerstein y Zirahuén Villamor cuyas lecturas deben leerse como deberes. No sólo hay que leer sus publicaciones, sino que también tenemos que buscar en Wikipedia quiénes son.

Siguiendo las indicaciones del profesor Iglesias, OKDIARIO ha hecho los deberes. Pablo Iglesias ha escogido lecturas de autores de distintos países para preparar su clase de la próxima semana. El primero de ellos es Arrighi, un economista italiano crítico con el sistema capitalista y las tesis neoliberales. El segundo, Wallerstein, un autor marxista, es el representante más destacado de la teoría de los sistemas-mundo. Y el tercero es el autor mexicano Zirahuén Villamor, que es un fiel defensor de Karl Marx. Lejos de prepararse sus apuntes o una presentación propia, Iglesias prefiere que sus alumnos estudiemos a escritores familiarizados con las tesis marxistas que él mismo ha defendido en las instituciones españolas.

Aparte de las lecturas, Iglesias también nos pidió que, de cara a la próxima lección le trajéramos una ficha de presentación. En ella, los alumnos y la reportera infiltrada de este medio debíamos incluir nuestros tres libros y series favoritas. Además, también teníamos que poner nuestros datos de contacto al lado de una fotografía tamaño carnet.

En una facultad cochambrosa, Iglesias ha conseguido volver a dar clase. El que fuera vicepresidente segundo del Gobierno de España ha conseguido su plaza de profesor asociado tras fracasar en dos ocasiones precedentes. Su materia cuenta con 14 alumnos matriculados y a su primera clase tan sólo acudieron seis de estos entre los que se encontraba la periodista de OKDIARIO. Iglesias no completó las dos horas de clase que estipulaba su contrato y, durante una hora y veinte minutos,nos adoctrinó en las tesis comunistas. «La insurrección debe ser armada», llegó a decir en clase. Además, el fundador de Unidas Podemos también aprovechó para ensalzar regímenes comunistas como el chino, donde para él, es una ventaja que no haya elecciones. Y también cargó contra los empresarios del Ibex 35, a quienes llamó hipócritas por no cumplir en sus compañías con los objetivos de desarrollo sostenible.