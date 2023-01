OKDIARIO ha accedido a una de las clases que ofrece Pablo Iglesias en la Universidad Complutense de Madrid para grabar varias de las lecciones que el que fuera líder de Podemos ha dado a sus alumnos. Algo que ha hecho rabiar a la formación morada.

Como ya ha hecho en otras ocasiones, Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa de la acción morada, ha arremetido contra OKDIARIO; su director, Eduardo Inda; y la reportera que grabó la primera clase de Iglesias en su vuelta a la docencia.

«Pablo Iglesias es de los pocos políticos que han vuelto a su profesión, pero Inda prosigue el acoso fascista mandando a un minion a grabar sus clases. Ahora recuerda que este matón a sueldo del poder tiene escaño fijo en Ferreras y Ana Rosa para ejercer el sicariato mediático». Así se ha expresado el podemita en un mensaje publicado en redes sociales, que ha acompañado de una captura de pantalla de la portada de OKDIARIO.

Pablo Iglesias es de los pocos políticos que han vuelto a su profesión. Pero Inda prosigue el acoso fascista mandando a un minion a grabar sus clases. Ahora recuerda que este matón a sueldo del poder tiene escaño fijo en Ferreras y Ana Rosa para ejercer el sicariato mediático pic.twitter.com/x54u8sBWna — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 28, 2023

Este ataque se ha producido tan sólo horas después de que OKDIARIO publicara varias grabaciones de la primera clase de Pablo Iglesias en su regreso a la docencia. Una sesión en la que el ex vicepresidente del Gobierno dejó perlas como las que se exponen a continuación: «La revolución tiene que ser básicamente una insurrección armada»; «La ventaja de China es que no tiene elecciones, así puede planificar» o «Sánchez me regaló la agenda 2030 para que pudiera hablar de todo».

Una reportera de OKDIARIO pudo ser testigo presencial de estas lecciones y llegó a hacer preguntas que el propio Iglesias calificó de «buenas». Algo que ha hecho estallar a Pablo Echenique, que no ha dudado en cargar e insultar a la trabajadora de este medio y a Eduardo Inda.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el dirigente podemita arremete contra este diario y su director. Hace tan sólo dos semanas llamó «letrina infecta» a OKDIARIO por publicar un vídeo en el que Ángela Rodríguez, conocida como Pam, se mofaba de las excarcelaciones de los agresores sexuales gracias a la ley del sólo sí es sí.

Además, hace unos meses, en marzo de 2022, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso también hizo gala de su obsesión con Eduardo Inda. Echenique lanzó un ataque contra los medios de comunicación y, en concreto, contra el director de OKDIARIO, calificando a éste y a María Claver de «ultraderechistas».