El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, siempre ha hecho gala de su obsesión con Eduardo Inda, siguiendo el ejemplo del que fuera su líder y fundador del partido en el que ha hecho carrera, Pablo Iglesias. Ahora, el dirigente de la formación comunista socia de Sánchez en el Gobierno de España ha vuelto a lanzar un ataque contra los medios de comunicación en el que saca a relucir sus más profundas obsesiones calificando a Eduardo Inda y a María Claver de «ultraderechistas» y mezclándolos con Feijóo y con Vox.

El análisis que ha trazado Pablo Echenique sobre el tratamiento mediático que se le ha dado al pacto de Gobierno en Castilla y León no destaca por su finura. El dirigente podemita, famoso, entre otros hitos, por no dar de alta en la Seguridad Social a su asistente, expone lo siguiente: «Las mismas TVs que hoy están horrorizadas porque Feijóo meta a Vox en los gobiernos llevan 8 años invitando a Inda, a Claver y a otros ultraderechistas para que difundan bulos y cloacas, criminalicen a los antifascistas y te vendan alarmas para frenar a los menas okupadores».

Pablo Echenique, como hacía Pablo Iglesias, y como es el estilo marca de la casa de Podemos, gusta de señalar a los periodistas que no le agradan. En este sentido, su enemigo número 1 es desde hace años el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, sobre quien nunca se han cansado de tratar de imponer la más absoluta censura sobre su figura, exigiendo su expulsión de los medios en los que colabora, más allá del último y mayor anhelo de Podemos, que no es otro que el cierre del medio que ha sacado a la luz los escándalos de la formación de extrema izquierda. Inda es la obsesión que no cesa para Podemos.