Pablo Iglesias desvela a sus alumnos de la Complutense cómo fue la negociación del Gobierno de coalición con Pedro Sánchez. En un arrebato de sinceridad, el ex vicepresidente confiesa que inicialmente no quería las competencias de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. No obstante, tras pensarlo, lo aceptó, ya que eso le permitía «hablar de cualquier tema internacional y poder hablar de algo en política no es poca cosa».

«Yo no pedí la Agenda 2030. Me dijo Sánchez: ‘Te voy a ofrecer algo que te va a encantar’ y le dije, ‘gracias, presidente, por tu generosidad, pero los dos sabemos que esto no es más que un conjunto de buenas intenciones sin ningún tipo de instrumento práctico que obligue a que se cumplan’», comenta ante ocho alumnos de Relaciones Internacionales y OKDIARIO, que asiste de incógnito a su regreso a la Facultad que vio nacer a Podemos.

«No digo que la Agenda 2030 no sirva para nada, pero sí que no explica el funcionamiento de las relaciones internacionales o conforman la actuación de los grandes actores políticos internacionales», agrega. En este punto, OKDIARIO pregunta en voz alta: «¿En España se está cumpliendo la Agenda 2030?». «Hay un informe de la ONU de cumplimiento de la Agenda 2030 en el que básicamente se dice que las medidas sociales del Gobierno, en particular en pandemia (el escudo social, el aumento del salario mínimo, algunas medidas de intervención de la economía como los ERTE, etc.) van en la dirección de los objetivos de la Agenda en lo que respecta a la justicia social. Pero claro, si después se dice que la energía nuclear es verde, que es como decir que yo mido 1,95 metros, o en Alemania que se vuelve a quemar carbón como consecuencia de la guerra… es difícil afirmar que se está cumpliendo la Agenda 2030», responde el que fuera dirigente de los morados.

Al hilo de la Agenda 2030, Pablo Iglesias desvela que en sus meses en el Gobierno se reunió con altos empresarios como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. El ex vicepresidente critica que los altos mandos empresariales son «hipócritas» al gestionar empresas «contaminantes». En plena cruzada de su sucesora, Ione Belarra, contra «los capitalistas despiadados», Iglesias señala a directivos españoles en las aulas.

Por otra parte, Iglesias celebra la pandemia del coronavirus porque «fue uno de esos momentos mágicos en los que esa contradicción del interés público y el privado se vio claramente». «Cuando la investigación está en manos de grandes multinacionales farmacológicas, la orientación será más mercantilista», sostiene.

Iglesias en los pasillos de Somosaguas. (Foto: OKDIARIO)

También comenta que las universidades están ideologizadas. «La universidad nunca es ajena a las dinámicas sociales, ahora lo vemos con los estudios de género y el empuje del feminismo, nunca son inocentes. El hecho de que estén separadas las facultades de Política y Economía responde a un planteamiento ideológico. Quieren hacer ver que la economía es una disciplina técnica ajena a consideraciones políticas y no es así», afea el ex dirigente morado.

«Buena pregunta»

En un momento dado, un alumno que en realidad es el periodista de OKDIARIO infiltrado en la clase pregunta: «¿Quién manda de verdad?». «Es una buena pregunta», reconoce Iglesias. «Mi experiencia haciendo política y estando en un Gobierno me ha alejado un poco de lo que pensaba cuando era un joven investigador que creía que ‘todo el pescado está vendido y que los intereses explican las acciones de los Estados’. Puede haber factores descontrolados y factores psicológicos que tienen algún peligro y que también pueden ser determinantes a la hora de condicionar las organizaciones internacionales», indica.

También aprovecha para colar las constantes presiones de Podemos a las inmobiliarias. «¿Quién manda en España? Por ejemplo, el principal propietario de vivienda es el fondo de inversión Blackstone y mandan bastante más que el Gobierno. Mercadona es uno de los principales anunciantes de España. Di determinadas cosas en un medio y la publicidad se viene abajo. El Gobierno manda dentro de unos márgenes estrechos. Los jueces tienen mucho poder también y la mayor parte de esos poderes no tienen legitimidad democrática».

Antes de finalizar la clase, Iglesias sorprende con una petición particular a los alumnos. «Me tenéis que recomendar en vuestras fichas de alumno tres series o tres películas que, de alguna manera, estén relacionadas con las relaciones internacionales. También tres ensayos o novelas». Por delante, un cuatrimestre en la que durante cuatro horas a la semana los alumnos tendrán que tomar buena nota de las reflexiones del político.