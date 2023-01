La primera clase de Pablo Iglesias en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense después de su retirada de la primera línea de la política sirvió para comprobar que el ex secretario general de Podemos sigue subido a lomos de su sectarismo ideológico -ahora es China su nuevo referente- y sigue fascinado por los movimientos populistas de América Latina (cómo no, si hizo negocio con ellos). Por lo demás, nada nuevo bajo el sol: críticas al capitalismo y el convencimiento de que las revoluciones tienen que venir acompañadas de la fuerza; o sea, que sin insurrección no hay revolución.

En realidad, Pablo Iglesias no sorprendió en exceso, salvo cuando dijo que Pedro Sánchez le ofreció el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 para tenerlo entretenido. Lo más destacado, perdón si pecamos de vanidad, fue la pregunta que le hizo un periodista de OKDIARIO inflitrado en la clase. «¿Quién manda de verdad?», le preguntó el redactor de este diario. Iglesias reconoció que «es una buena pregunta»: «Mi experiencia haciendo política y estando en un Gobierno -respondió- me ha alejado un poco de lo que pensaba cuando era un joven investigador que creía que ‘todo el pescado está vendido’ y que los intereses explican las acciones de los Estados».

Obviamente, Pablo Iglesias no cayó en la cuenta de que quien le estaba preguntando no era un alumno, sino un periodista de OKDIARIO. Para que luego diga que se nos ve venir a la legua. Estábamos bien cerca e Iglesias no sospechó en ningún momento. Eso es que tenemos una inmensa capacidad para adaptarnos al medio y que, cuando nos lo proponemos, hasta somos capaces de recibir halagos de nuestros mayores enemigos. Gracias, Pablo, por eso de «es una buena pregunta» (la verdad es que la pregunta fue bastante mejor que la respuesta), pero viniendo de OKDIARIO que era buena se da por descontado. ¿Ves, Pablo, como no dejamos de sorprenderte?